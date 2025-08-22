‘Glupa osoba se može prepoznati po 6 stvari’: Imajte na umu ove stare turske izreke

Neke od ovih starih mudrosti su prilično relevantne na svakodnevni život.

Donosimo vam stare turske izreke koje treba da znate:

„Glupa osoba se može prepoznati po 6 stvari: bes bez razloga, govor bez koristi, promena bez napretka, istraživanje bez svrhe, poverenje u stranca i mešanje neprijatelja i prijatelja.“

„Ako je daleko od očiju, daleko je i od srca.“

„Čovek koji traži savršeno prijateljstvo, ostaće bez prijatelja.“

„Kafa treba biti crna kao pakao, jaka kao smrt i slatka kao ljubav.“

„Kao što crvi unište drvo, tako i briga uništi čoveka.“

„Nada je hleb siromašnih.“

„Ne zna puno onaj koji puno živi, već onaj koji puno putuje.“

„Nije sramota pitati, već ne znati.“

„Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.“

„Sit čovek ne zna šta je glad i zdrav čovek ne zna šta je bolest.“

„U selu gde ima previše pevaca, jutro će kasniti.“

„U srcu svakog čoveka skriven je lav.“

„U zdrava čoveka imovina je čitava.“

„Ljubav čini da prolazi vreme, vreme čini da prolazi ljubav.“

