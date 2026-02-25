Glupe ljude je lako prepoznati: Frojd u jednoj rečenici sve objasnio

Kako prepoznati glupe ljude u sekundi? Čuveni psiholog Sigmund Frojd je izdvojio jednu karakternu crtu koja ih uvek odaje.

Mnogi se pitaju kako prepoznati glupe ljude u svetu gde su svi postali stručnjaci za sve, ali Sigmund Frojd je taj odgovor ponudio još pre jednog veka.

On nije trošio reči na komplikovane definicije kada je u pitanju osnovni ljudski karakter. Iako je napisao tomove knjiga o podsvesti, njegov test za inteligenciju bio je mnogo jednostavniji od bilo kog papira. Verovao je da se suština čoveka najbolje vidi u trenutku kada on misli da ga niko ne ocenjuje.

Njegova čuvena rečenica glasi: „Prvi znak ljudske gluposti je potpuno odsustvo stida.“ Upravo po tome ćete odmah znati s kim imate posla.

Šta nam nedostatak stida govori o čoveku?

Psihologija iza ove tvrdnje je brutalno jasna. Pametan čovek je stalno progonjen sumnjom. On preispituje svoje stavove, brine o težini svojih reči i oseća odgovornost prema onome što izgovori. Glupa osoba nema taj unutrašnji kočioni sistem.

Kada posmatrate ljude, obratite pažnju na one koji o najkomplikovanijim temama govore sa apsolutnim autoritetom, bez trunke zadrške. Glupost se krije u toj opasnoj samouverenosti koja ne dopušta mogućnost greške. Osoba kojoj nikada nije neprijatno zbog sopstvenog neznanja je osoba koja je prestala da se razvija.

Najglasniji su oni koji najmanje znaju

Frojd je smatrao da je inteligencija neraskidivo povezana sa sposobnošću da vidimo dalje od sopstvenog nosa. Glupost je, u njegovim očima, često bila oblik agresivnog egocentrizma. Ako neko nije u stanju da oseti stid zbog svog nevaspitanja ili očigledne greške, on zapravo nema kapacitet da razume društveni kontekst.

To je onaj trenutak u razgovoru kada shvatite da dalja rasprava nema smisla. Ako neko nema kapacitet da oseti nelagodu dok iznosi netačne informacije, on nema ni kapacitet da uči. To je najbrži način da prepoznate glupe ljude – oni su uvek najglasniji tamo gde bi trebalo da budu najtiši.

S kim zapravo imate posla?

Kada sretnete osobu koja se ponosi stvarima kojih bi se pametan stideo, nemojte trošiti energiju na dokazivanje istine. Frojd nas uči da je to gubitak vremena. Nedostatak samokritike je zid koji ni najjači argument ne može da probije.

Razumevanje ove jedne rečenice uštedeće vam godine nerviranja. Jednostavno, kada vidite da neko nema stida, vVi ste svoj test završili. Više nije pitanje šta ta osoba govori, već zašto ste vi još uvek tu. Na kraju krajeva, kako prepoznati glupe ljude postaje manje važno od toga kako ih elegantno izbeći i sačuvati sopstveni mir.

Šta vi mislite – da li je Frojd bio u pravu ili u današnjem svetu „pobeđuju“ upravo oni bez stida?

