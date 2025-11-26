Godišnje doba u kom ste rođeni otkriva ceo vaš karakter: Zimska deca su posebna, evo zbog čega

Svi smo mi drugačiji, ali nauka je dokazala – godišnje doba u kom ste rođeni nosi ključ vašeg karaktera!

Godišnje doba u kom ste rođeni krije tajnu vašeg karaktera – zašto su zimska deca najjača?

Ukoliko ne verujete u horoskop i da mesec u kome ste rođeni utiče na vaš karakter, naučno istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Budimpešti moglo bi da vam promeni mišljenje.

Rezultati studije predstavljeni na Evropskom koledžu neuropsihofarmakologije potvrđuju vezu između godišnjeg doba, rođenja, nekih osobina i karaktera zahvaljujući biološkom satu i količini dnevne svetlosti u doba rođenja.

Te karakterne crte i sklonosti uočljivije su u odraslom dobu nego u detinjstvu.

Ako ste rođeni u proleće…

Prema rezultatima studije, oni koji su rođeni u proleće su vedri i imaju pozitivniji ugao gledanja na život od osoba koje su rođene u drugim godišnjim dobima.

Prolećne bebe često pokazuju optimizam, kao deca su vrlo ambiciozni, avanturistički nastrojeni i puni entuzijazma. Takođe, nije im potrebno mnogo vremena da bi se zainteresovali za neku ideju. Često imaju neki umetnički talenat, a najmanje od svih su skloni depresiji i anksioznosti.

Ako ste rođeni u leto…

Ljudi rođeni u letnjem periodu skloni su čestim promenama raspoloženja, koje ne moraju da imaju neki konkretan povod.

Letnja deca sklonija su nervozi nego ona koja su rođenja u drugim godišnjim dobima. Svađalački su raspoloženi, zaljubljive prirode i često menjaju posao.

Ako ste rođeni u jesen…

Studija je pokazala da bez obzira što su rođeni u vreme godišnjeg doba koje važi za depresivno, jesenja deca nisu sklona depresiji. Nisu ni preterano optimistički raspoloženi, ali imaju prizeman karakter, što doprinosi da imaju najmanji rizik od nastanka mentalnih poremećaja.

Oni su fizički aktivni i uglavnom su talentovani sportisti.

Ako ste rođeni u zimu…

Ovi ljudi su okarakterisani kao emotivno najstabilniji, odnosno najotporniji su na emocionalne stresove, tvrde mađarski istraživači koji objašnjavaju da na to utiču i veće količine sunca koji su upili za vreme majčine trudnoće.

Zimska deca su uglavnom izrazito inteligentna, brzo misle, a kao odrasli ljudi vode se više razumom nego osećanjima. Oni se odlikuju čvrstim stavovima i doslednošću.

