Gori je za srce od infarkta, a ljudi u Srbiji su sa njim u kontaktu svaki dan

Znate li šta je finansijski stres?

Da li ste znali da finansijski stres može biti odlučujuči faktor u održavanju vašeg zdravlja? Nova studija sa Univerzitetskog koledža u Londonu istražuje kako finansijski pritisak može imati dugotrajne efekte na naše telo, čak i više od emocionalnih trauma poput gubitka voljene osobe ili razvoda braka.

Istraživači su pratili uticaj glavnih stresnih događaja, poput smrti bliskih osoba ili razvoda, na zdravlje pojedinaca, i otkrili nešto iznenađujuće: finansijski stres može biti jednako, ako ne i više štetan za naše telo.

Kako je ovo moguće? Četiri biomarkera u krvi, uključujući hormon kortizol i C-reaktivni protein, otkrili su da su se nivoi ovih faktora dramatično promenili kod ljudi koji su doživeli finansijski stres. Štaviše, ovo je povezano sa 61% većom verovatnoćom za razvoj različitih bolesti, od srčanih problema do mentalnih oboljenja.

Ova istraživanja dodatno potvrđuju da finansijski stres može imati ozbiljne dugoročne posledice na naše zdravlje, a može izazvati i brojne socijalne i psihološke probleme.

Iako možda mnogi i ne razmišljaju o ovoj vrsti stresa, možda je vreme da ozbiljno razmislimo o načinima na koje upravljamo svojim finansijama, jer to može imati direktni uticaj na naše fizičko i mentalno zdravlje.

