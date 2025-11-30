Gotovo svi greše kad kuvaju tursku kafu: Ovo je jedini ispravan način za najbolji ukus

Ako i vi sipate vodu preko kafe, pravite veliku grešku! Otkrijte tajnu za savršenu tursku kafu i zašto ona mora duže da ključa!

Domaća, turska kafa, kako se sve naziva napitak koji se tradicionalno priprema u svakom domaćinstvu, obično pije ujutru i često se smatra merilom veštine kuvarice. Ako je dobra, u šali se kaže da domaćica može „da se uda“, što bi trebalo da znači da je pogodila pravi odnos kafe, vode i, ako je potrebno, šećera.

Mali trik koji čini da domaća kafa svaki put bude savršena

Iako nije neka prevelika nauka, ili pak ozbiljna kulinarska veština, ne polazi svakom od ruke da napravu dobru kafu.

Uobičajen postupak jeste da se voda sipa u džezvu, po potrebi doda šećer, i zagreva se dok ne proključa.

Zatim se skloni sa vatre, odlije se manja količina vode i doda mlevena kafa. Na 1 šoljicu vode ide jedna veća kašičica kafe. Džezva se vrati na ringlu da mešavina proključa, pa se sipa ostatak vode.

Druga varijanta jeste da se voda ne oduzima. Ako je džezva veća, pa ne postoji bojazan da će se tečnost izliti kad proključa, kafa se odmah sipa i pusti se da „baci ključ“.

Na Redditu je ovaj video tradicionalne pripreme turske kafe izazvao lavinu reakcija. Kako se vidi, caka je u tome da što više pustite da vaša kafa ključa.

Domaća kafa je više od običnog napitka – to je mali ritual koji nas ujutru pokreće i budi sva čula. Jedan mali trik, poput pravilnog ključanja i pažnje na detalje, može potpuno promeniti ukus i miris vaše šoljice.

Probajte, uporedite sa starim načinom i uverite se sami: savršena domaća kafa nije mit, već jednostavna tajna koju svako može da primeni.

