Dodiruje nos dok priča sa vama? Obratite pažnju, psiholozi kažu da to otkriva šta krije od vas

Saznajte šta psiholozi kažu o ljudima koji dodiruju nos dok pričaju. Naučite da prepoznate signale i skrivene namere kroz govor tela.

Govor tela otkriva ono što usne pokušavaju da sakriju

Koliko puta vam se desilo da sedite na kafi sa prijateljicom, razgovarate sa kolegom ili partnerom, i odjednom osetite da nešto „ne štima“?

Neko vam priča ubedljivu priču, ali vaša intuicija vrišti da tu postoji neka kvaka.

Često se fokusiramo na reči, a zaboravljamo da je govor tela najstariji i najiskreniji vid komunikacije koji imamo.

Jedan od najzanimljivijih, a često zanemarenih signala je onaj trenutak kada osoba posegne rukom ka svom licu.

Šta znači kada neko dodiruje nos?

Psiholozi su decenijama proučavali ovaj fenomen, koji je u narodu poznat i kao Pinokio efekat.

Naravno, nos nam neće fizički porasti, ali nauka kaže da se nešto slično ipak dešava unutar naših tkiva.

Kada osoba svesno izgovara neistinu ili oseća unutrašnju napetost, dolazi do oslobađanja hemikalija koje se zovu kateholamini.

One uzrokuju blago oticanje tkiva u nosu, što izaziva svrab ili osećaj peckanja koji osoba mora da umiri dodirom.

Zato, sledeći put kada primetite ovaj pokret, obratite pažnju na kontekst rečenice koja je upravo izgovorena.

Govor tela i skrivena napetost

Nije svaki dodir nosa direktna laž, ali je skoro uvek znak da se osoba oseća nelagodno.

Možda kriju neku informaciju, možda im je neprijatno zbog teme razgovora, ili jednostavno osećaju pritisak da vas u nešto ubede.

Stručnjaci za govor tela ističu da je ključ u učestalosti i tajmingu samog pokreta.

Ako se dodirivanje desi tačno u trenutku kada postavite direktno pitanje, to je crveni alarm koji ne smete ignorisati.

Obratite pažnju i na to da li osoba prekriva usta dok dodiruje nos, jer to podsvesno ukazuje na želju da „zaustavi“ reči koje izlaze.

Razlika između svraba i signala

Naravno, svi smo mi ljudi i nekada nas nos jednostavno zasvrbi zbog alergije ili prašine.

Kako onda razlikovati običan svrab od psihološkog signala?

Pravi svrab obično zahteva jače češanje i traje duže, dok je signal laži ili nelagode često samo blag, brz dodir vrhom prsta ili kratko trljanje.

Takođe, posmatrajte oči – ako osoba izbegava pogled dok popravlja nos, verovatnoća da se bavi nekom vrstom obmane je preko 80%.

Vaša moć zapažanja je vaše najjače oružje u svakodnevnoj komunikaciji.

Govor tela u poslovnom svetu

U svetu biznisa i pregovora, ovi detalji prave razliku između uspeha i neuspeha.

Ako vaš sagovornik dodiruje nos dok dogovarate cenu ili uslove saradnje, budite sigurni da postoji nešto što vam nije rečeno.

Možda je to skriveni trošak ili nemogućnost da se ispoštuje rok, ali signal je tu da vas upozori.

Mudre žene znaju da se poverenje gradi godinama, a ruši u jednoj sekundi koju otkrije jedan nesmotren pokret ruke.

Uvek verujte svojoj intuiciji, ali je poduprite ovim naučnim činjenicama.

Kako pravilno čitati signale okoline?

Da biste postali majstor u tumačenju tuđih namera, morate posmatrati celinu, a ne samo jedan pokret.

Psihologija insistira na takozvanim „klasterima“ pokreta.

Ako neko dodiruje nos, a uz to prekršta ruke na grudima i često trepće, budite uvereni da je barijera podignuta.

SAVET

Kada primetite da sagovornik dodiruje nos tokom važne teme, nemojte ga odmah optužiti da laže. Umesto toga, postavite potpitanje koje zahteva više detalja – ako nastavi da dodiruje lice, to je jasan znak da se priča ne poklapa sa istinom.

Da li svako ko dodirne nos laže?

Ne nužno. To je signal unutrašnjeg nemira ili stresa, koji može biti uzrokovan lažju, ali i stidom ili neprijatnošću zbog teme.

Koji su još znaci da nas neko obmanjuje?

Pored nosa, često se javlja trljanje oka, povlačenje kragne na košulji ili iznenadno menjanje ritma disanja.

Kako da ja kontrolišem svoj govor tela?

Najbolji način je vežbanje svesnosti. Trudite se da držite ruke dalje od lica tokom važnih razgovora kako biste delovali sigurnije i otvorenije.

