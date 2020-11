Govorili su joj da je ružna, a onda je uložila 100.00 funti u sebe i danas je bomba (foto)

Rijaliti zvezda, Instagram model i starleta Lora Braun iz Njukasla poznata je po ogromnom broju plastičnih operacija – imala ih je preko 20 u poslednjih šest godina, a na sebi je promenila sve što je mogla,.

Atraktivna crnka je išla na brazilsko podizanje zadnjice šest puta, pet puta na liposukciju, tri puta je uvećavala grudi i jednom ih je podizala, imala je dve operacije nosa, uklanjala je salo sa stomaka, stavila porcelanske krunice na zube i podvrgnula se estetskom zahvatu poznatom kao „cat eye“.

Lora je na sve to potrošila preko 100 hiljada funti, a većinu korekcija uradila je u Istanbulu kako bi prošla jeftinije, kao i brojne njene koleginice.

„Ja sam stalna mušterija, svi hirurzi me znaju“, istakla je ova 31-godišnjakinju.

Prvu operaciju uradila je tek pre 5 godina – do tada je bila potpuno prirodna i takva je i postala poznata javnosti. Kaže da su je na ovakvu drastičnu transformaciju podstakli surovi komentari sa kojim se susretala na Internetu.

„U šou „Ex on the Beach“ ušla sam potpuno prirodna. Kad sam izašla, videla sam gomilu komentara da sam ružna, debela i da treba da umrem. To me je pogodilo i odlučila sam da poradim na sebi“, rekla je za „The Sun“.

Lora je otkrila i da je prve operacije dobila besplatno u zamenu za reklamiranje, a da je vremenom počela i sama da ih plaća, jer im se podvrgava isuviše često.

No, ona i dalje dobija užasne uvrede, ali kaže da je to više ne pogađa jer zna da izgleda dobro.

„Komentari su užasni, troluju me svaki dan. Kada si prirodna zovu te ružnom, kada odeš na plastičnu operaciju onda si plastična. Šta žele ti ljudi uopšte? Ne možeš pobediti“, prokomentarisala je.

Ova Britanka priznala je i da su je prijatelji i porodica molili da prestane sa operacijama.

„Mami je slomljeno srce jer sam se potpuno promenila. Ali ja nisam mogla da živim onako, bilo je grozno. Sada izgledam potpuno drugačije, mama mi kaže da nisam više devojčica koju je imala. Neprepoznatljiva sam“, ispričala je Lora.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.