Grančicu ove biljke stavite kod prozora u spavaćoj sobi i rešićete problem koji muči mnoge

Grančica ruzmarina rešava najveći problem u spavaćoj sobi – samo ga stavite kod prozora i rešićete problem koji muči mnoge!

Kada govorimo o ruzmarinu, uglavnom se fokusiramo na njegovu upotrebu u kuhinji. Ova aromatična biljka je vrlo svestrana i može da se koristi u mnogim receptima, pečenja, krompir, salate, ali ne samo to. Ruzmarin ima brojne dobrobiti u tradicionalnoj medicini koje su odavno poznate. Ali, ruzmarin je takođe vrlo koristan u spavaćoj sobi, na neočekivan način.

Kako ruzmarin pomaže u spavaćoj sobi?

Kao što smo rekli, ruzmarin se ne koristi samo za davanje arome pečenjima, salatama, supama, krompiru, već se široko koristi u obliku infuzija i biljnih čajeva. To je zato što je vrlo koristan za pospešivanje probave, olakšavanje disanja u slučaju kašlja i astme i smanjenje simptoma gripa.

Prava je blagodet za lepotu, čini kožu glatkom i sjajnijom, podstiče rast kose i čini kosu jačom i robusnijom.

Infuzija ruzmarina

Nadalje, takođe je vrlo jednostavno pripremiti infuziju ruzmarina. Sve što treba da učinite je da prokuvate malo vode. Kad proključa, potrebno je u šoljicu usuti kašičicu suvih listova ruzmarina i ostaviti da se sve odstoji desetak minuta. Zatim procedite i pijte topao biljni čaj .

Ruzmarin ima još jednu, vrlo zanimljivu namenu. Naime, ako patite od nesanice, sve što treba da učinite je da stavite grančicu ruzmarina u spavaću sobu. Ne smete ga stavljati na noćni ormarić ili preblizu kreveta, sasvim je u redu uz prozor.

Na taj način će se njegov miris postepeno širiti prostorijom, poboljšavajući kvalitet sna. To je zato što miris ruzmarina pomaže u ublažavanju nivoa stresa, podstiče opuštanje i spavanje, smanjujući poremećaje spavanja .

Trik za čist i mirisan dom

Da bi ruzmarin bio još korisniji u kući, profesionalci koriste još jedan genijalan trik koji nema veze sa kuvanjem. Ako vas muče prašina, ustajali miris ili želite da vam kuća uvek divno miriše, iskoristite ruzmarin u usisivaču!

Sve što treba da uradite jeste da uzmete par suvih iglica ruzmarina (ili par kapi eteričnog ulja) i usisate ih usisivačem. Tokom usisavanja, ruzmarin će se zagrevati u kesi ili posudi, a njegov predivan, čist miris će se širiti po prostorijama. Svakim novim usisavanjem ne samo da ćete uklanjati prljavštinu, već ćete i dezinfikovati vazduh i ostaviti blag, mediteranski miris umesto neprijatnog mirisa prašine

Bilo da ga koristite za spavanje da rešite problem u spavaćoj sobi, ili za miris celog stana kroz trik sa usisivačem, ruzmarin je prava riznica prirode. Ne tražite komplikovana rešenja – uzmite grančicu i uverite se u moć narodne medicine.

