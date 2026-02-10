Veliki greh na Zadušnice: Ovu stvar nipošto ne vraćajte s groblja, donosi veliku nesreću

Greh na Zadušnice koji donosi nesreću: Ovu stvar nikada ne vraćajte u kuću! Saznajte zašto hrana i predmeti moraju ostati na groblju.

Greh na Zadušnice koji svi nesvesno pravimo! Zašto ovu stvar nipošto ne smete vratiti u kuću?

Svi smo bar jednom bili u dilemi dok pakujemo stvari na groblju. Ostalo je hrane, kafa je još topla, a žao nam je da bacimo. Ipak, stari ljudi nisu bez razloga govorili da se greh na Zadušnice najlakše napravi iz neznanja. Ako nešto vratite s groblja u svoj dom, nesvesno unosite energiju koja tamo treba da ostane.

Šta se nipošto ne vraća s groblja?

Najveći greh na Zadušnice je vraćanje hrane i pića koje ste izneli „za dušu“ pokojnika nazad u kuću. Sve što se iznese na grob namenjeno je mrtvima ili sirotinji. Vraćanje tih namirnica smatra se nepoštovanjem kulta predaka i prizivanjem oskudice u dom.

Zašto je ovo pravilo važno?

Na groblje dolazimo da damo, a ne da uzimamo. Veruj mi, posle toliko godina razgovora sa ljudima koji poštuju tradiciju, naučiš da su ovi običaji „zakon“ koji čuva mir. Sve što je dotaklo tlo ili mermer grobnice, prema narodnom verovanju, više ne pripada svetu živih.

Pravila koja čuvaju mir u kući

Kada planirate izlazak na groblje, držite se ovih praktičnih koraka:

Ponesite onoliko hrane koliko znate da će se podeliti ili pojesti na licu mesta.

Ostatke hrane ostavite na grobu ili podelite onima koji nemaju.

Posuđe u kojem ste doneli hranu operite odmah po povratku, ali ga pre unosa u sobe ostavite kratko na otvorenom.

Šta raditi sa viškom hrane?

Često se čuje pitanje: „Šta ako niko ne naiđe da uzme hranu?“. Odgovor je jednostavan – ostavite je na grobu. Ptice i životinje koje je pojedu čine to za pokoj duše preminulih. Važno je samo da vi tu istu hranu ne serviraš kasnije na svojoj trpezi kod kuće.

Najveće zablude o običajima

Često čujem kako ljudi kažu da je „greota bacati hranu“. To je tačno, ali na Zadušnice važi drugačija logika. Veći je greh kršiti mir pokojnika uzimanjem onoga što je njima namenjeno. Takođe, izbegavajte da sa groblja nosite čak i sitnice poput ubrusa ili sveća koje ste već raspakovali.

Narodno verovanje ili strogo pravilo?

Možda će neko reći da su ovo samo bapske priče, ali tradicija opstaje jer nosi duboku poruku poštovanja. Suština Zadušnica je u davanju i sećanju. Kada izađete na groblje, fokusirajte se na molitvu i mir, a ne na to koliko je hrane preostalo u torbi. Ono što je namenjeno dušama, neka tamo i ostane – to je jedini način da se ispoštuje stari običaj i sačuva duhovni mir.

U mnogim krajevima Srbije veruje se da će dom pratiti sreća ako se na ovaj dan nahrani bar jedan stranac ili siromah. Zato, umesto da vraćate pite i kolače u kuhinju, osvrnite se oko sebe. Uvek postoji neko kome će taj dar značiti više nego vama.

Običaji se u našoj zemlji razlikuju od sela do sela, od Šumadije do Vojvodine. Negde se hrana samo okadi, dok se u drugim mestima ostavlja cela trpeza na mermeru.

Kakva je praksa u vašem kraju? Da li vi delite hranu sa neznancima ili strogo poštujete pravilo da se sve ostavlja na grobu? Pišite mi u komentarima, svaka priča pomaže da sačuvamo našu tradiciju od zaborava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com