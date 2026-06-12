Najveća greška posle raskida koju pravite u glavi: psiholozi kažu da zbog ovih reči tuga traje duplo duže

Greška posle raskida ne dešava se u krevetu ni u porukama bivšem, već u glavi. Pročitajte šta psiholozi savetuju da prekinete.

Najveća greška posle raskida nije ono što mislite. Nije izlazak sa ljudima, nije treća sezona serije pod jorganom, čak ni ona poruka bivšem koju ste poslali u tri ujutru. Najopasnije je ono što počnete da govorite sami sebi kada utihne telefon.

Srce ne sluša razum. I kada je kraj bio očekivan, čak i kada ste vi otišli, emocije zabole jače nego što se priznaje pred drugima. To je normalno. Problem nastaje na drugom mestu.

Greška posle raskida koju pravite, a da je ne primetite

Misli krenu tiho. „Nisam dovoljno dobra.“ „Sa mnom nešto nije u redu.“ „Nikada neću naći boljeg.“ Zvuče kao istina jer ih izgovara sopstveni glas. Ali to nije istina, to je bol koji traži krivca i pronalazi vas.

Tu se cela priča prelama. Umesto da se oporavljate, vi se kažnjavate. Samopouzdanje pada, a tuga posle raskida dobija novu dimenziju i ostaje mnogo duže nego što bi morala. Pretvarate jedno poglavlje koje se završilo u presudu o celom sebi.

Koliko vremena treba da prebolite bivšeg partnera

Nema kalendara koji važi za sve. Period oporavka zavisi od dužine veze, od toga koliko ste bili vezani i koliko brzo prestanete da se grdite. Što duže traje samokritika, to duže traje i bol. To je jedini pouzdan obrazac.

Psiholozi su jasni: posle raskida fokus se vraća na vas, ne na njega ili nju. Negativni unutrašnji monolog produžava patnju, jer mozak ono što stalno ponavlja počinje da prima kao činjenicu. Više o tome kako tugovanje izgleda kroz faze pojašnjava Američko psihološko udruženje u svom vodiču o tugovanju i gubitku.

Šta psiholozi savetuju umesto samokažnjavanja

Oporavak posle raskida ne počinje velikim potezima. Počinje sitnicama koje vraćaju osećaj da stojite na zemlji. Spavajte normalno. Jedite obroke, ne preskačite ih. Krećite se, makar do prodavnice i nazad.

Okružite se ljudima uz koje se osećate sigurno. Nežnost prema sebi je sada važnija nego ikada. Ovo nije trenutak za kaznu, nego za negu. Probajte ove tri zamene:

Umesto kritike, rečenicu podrške koju biste rekli najboljem prijatelju

Umesto izolacije, razgovor sa nekim ko vas voli

Umesto pitanja „zašto baš meni“, pitanje „šta sada mogu da uradim za sebe“

Ta promena pitanja deluje sitno, ali menja smer. Prvo pitanje vas zaglavljuje u prošlosti. Drugo vas vuče napred.

Raskid nije presuda o vašoj vrednosti

Jedna veza koja je pukla ne govori ko ste vi. Raskid je kraj jednog poglavlja, ne cele knjige. Način na koji se ophodite prema sebi posle njega često odlučuje koliko brzo stiže novi početak.

Kada preboleti raskid veze postane teže nego što bi trebalo, obično nije kriva osoba koja je otišla. Kriv je glas u glavi koji ste pustili da govori previše ružno i previše dugo. Taj glas možete da utišate, ali tek kada ga prepoznate.

Koja vam je rečenica sebi posle raskida nanela najviše štete, a da ste tek kasnije shvatili da nije bila istinita?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com