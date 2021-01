Greta Tunberg genijalnim tvitom proslavila punoletstvo (foto)

Svetski poznata švedska aktivistkinja Greta Tunberg napunila je 18 godina u nedelju, a svoj rođendan je obeležila ironičnom objavom na Tviteru.

Nakon što se na društvenim mrežama zahvalila na hiljadama dobrih želja za svoj 18. rođendan, Tunberg je odlučila da objavom na Tviteru malo troluje i teorije zavere o samoj sebi, koje su eskalirale od kad je s 15 godina postala globalna aktivistička superzvezda kad je reč o borbi protiv klimatskih promena, prenosi Dnevnik.hr.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021