Jedan potez i račun za struju će vam biti drastično manji: Svi ga imamo u kući, a niko ne zna da služi za ovo!

Guma na frižideru je krivac za skok računa za struju koji ne razumete. Uzmite list papira i proverite za 10 sekundi.

Račun za struju vam je skočio za nekoliko hiljada dinara, a niko u kući nije kupio nijedan novi uređaj? Pre nego što okrivite bojler ili klimu, zavirite u kuhinju, krivac u devet od deset slučajeva nije tamo gde mislite. To je guma na frižideru koju verovatno niko od nas nikada nije ni pogledao.

Imamo za vas jedan stari trik sa običnim papirom koji otkriva problem za svega deset sekundi, a koji vam može sačuvati ozbiljan novac već od prvog sledećeg računa.

Zašto baš guma, a ne kompresor?

Većina nas misli da je glavni krivac sam motor frižidera. E, pa – nije tačno. Kompresor troši onoliko koliko mu posao nalaže, a taj posao diktira upravo zaptivka na vratima. Kad ta guma popusti, topao vazduh iz kuhinje non-stop ulazi unutra, a kompresor se „ubija“ od rada pokušavajući da održi onih neophodnih sedam stepeni.

Radi, pa se ugasi na minut, pa opet kreće. I tako celu noć, dok vi mirno spavate. Najveći problem nije starost frižidera, već to što niko ne proverava gumu. Zapamtite, frižider od deset godina sa dobrom zaptivkom troši osetno manje struje nego nov model kojem je guma istrošena. Ta crna traka oko vrata je jedini čuvar vaše hladnoće i vašeg novčanika.

Trik sa papirom koji rešava sve

Uzmite običan list papira A4, može i običan račun iz prodavnice. Otvorite vrata frižidera, stavite papir tako da pola viri napolje, pa zatvorite vrata preko njega. Sada pokušajte da povučete papir prema sebi. Ako izlazi glatko, bez ikakvog otpora, znajte da vas ta guma košta svakog meseca.

Ako osetite da guma drži papir i morate da ga povučete malo jače, dihtung radi svoj posao kako treba. Obavezno ponovite test na četiri mesta: gore, dole, levo i desno. Iz iskustva vam kažem, najčešće popušta donji ugao kod šarki, baš zato što ga niko nikada ne gleda.

Šta kažu brojke iz prakse?

Frižider sa lošom zaptivkom troši između 20 i 30 odsto više struje od istog tog frižidera sa ispravnom gumom. Kad se to preračuna, na godišnjem nivou to je u proseku od 8.000 do 15.000 dinara koje praktično poklanjate vazduhu iz kuhinje.

A znate šta je najbolje? Nova guma na frižideru košta od 1.500 do 4.000 dinara, zavisno od modela, i menja se za pola sata bez ikakvog majstora. Kad sledeći put budete gledali račun za struju, setite se ovog papira – možda vam baš on vrati onih nekoliko hiljada koje su „isparile“.

Kako da produžite život guma koje još rade

Pre nego što potrčite po novu zaptivku, probajte da spasete staru. Operite gumu mlakom vodom i sapunom, pa je obrišite. Posle toga nanesite tanak sloj vazelina ili glicerina prstom. Guma upija mast, vraća elastičnost i ponovo prianja.

Trik koji vam niko ne kaže, mali fen za kosu. Otvorite vrata, uključite fen na toplo, pređite par minuta po gumi sa udaljenosti od deset centimetara. Topao vazduh vraća deformisane delove u prvobitan oblik. Posle toga uradite test sa papirom ponovo.

Da li za zamenu gume na frižideru stvarno treba majstor?

Nikako! Zamena gume je lak posao koji završavate za deset minuta. Staru gumu samo izvucite iz kanala ili odvijte par šrafova. Novu gumu poručite po modelu frižidera, pritisnite je u kanal i gotovo. Ne bacajte pare na majstora – ovo svako može sam.

Najveća greška koju svi prave

Ne kupujte „univerzalne“ gume – one ne rade posao. Svaki model ima svoj profil i milimetar razlike znači da frižider neće dobro dihtovati, pa će motor bespotrebno raditi. Pre kupovine obavezno slikajte staru gumu i zapišite broj sa nalepnice unutar frižidera. To je jedini siguran način da kupite ono što vam stvarno treba.

Koja je vama bila najveća stavka na poslednjem računu za struju, a niste znali odakle dolazi

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