Heroj sa Stare planine: Svetomir golim rukama zadavio vuka

U pirotskom selu Koprivštica, tačnije u mestu Glavina prema Zavojskom jezeru u noći između utorka i srede, odigrala se prava drama u toru Svetomira Potića Cene (61), kada je negde iza ponoći ,među stotinak koza alpino rase, upao vuk!

Borba za spasavanje stada, pretvorila se u borbu između četrdesetak kilograma teškog vuka , i ovog stočara koji je na lavež pasa ustao iz kreveta i dotrčao da spasava koze. U tor je uleteo goloruk, a kada je zver pokušala da se provuče ispod ograde i ode sa plenom u ustima, zgrabio je za zadnju nogu i upustio se u borbu u kojoj je zadobio teške povrede – ujede po rukama i nogama, zbog čega se oporavlja u pirotskoj bolnici.

Pošto je u borbi na život i smrt uspeo da zadavi divljač, sav krvav i sa teškim povredama, seo je u svoju „ladu nivu“, otišao do sela i pozvao rođake da mu pomognu, odnosno da traže hitnu pomoć iz grada.

„Bilo je oko pola pet jutros, kada je drhtavim glasom, sa kapije pozvao oca i mene. Znao sam da je neki problem i nevolja, čim zove u to doba. Kad sam otvorio vrata, video sam da je jedva stajao i bio je sav krvav. Ukratko mi je ispričao da se borio sa vukom kako bi spasao stado svojih stotinak alpino koza, od kojih živi. Rekao je da je negde iza ponoći čuo lavež pasa, i odmah ustao i krenuo u tor. Na njegovo zaprepašćenje među kozama je bi jedan vuk, tačnije vučica. Pokušala je da pobegne sa plenom u čeljustima, ali je on uspeo da je dohvati za zadnju nogu i povuče nazad. Tada je nastala borba između njega i vuka. Ni sam nije znao da mi kaže koliko je sve trajalo, ali je sasvim sigurno to vreme za njega bilo večnost. Bio je bled kao sveća. Iz Pirota je došla hitna pomoć, odvezla ga u Bolnicu i sada se oporavlja“, kaže njegov komšija i rođak Ivica Najdanović.

Radisav Panić i Hristivoje Potić takođe Cenini rođaci, koji su, sa Najdanovićem išli da nahrane Cenine koze, kažu da do sada nikada nisu čuli da je neko golim rukama zadavio vuka. Kažu da je korpulentni Cena, onako krupan, jedva uspeo da oslobodi ruke iz vučjih čeljusti i da je tek tada uspeo da ščepa divljač za donju vilicu i bukvalno je rastrgne. Tek kad je životinja prestala da daje znake života, Cena je otišao po „Nivu“ i krenuo ka selu, prenose Novosti.

Kako prenosi list, Potić se dobro oporavlja i da već misli na to ko će mu narednih dana hraniti stado. Za sada su tu komšije i rođaci poput Ivice, Radisava i Hristivoja.

