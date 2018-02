Herojstvo u masakru na Floridi: Barselonin dečak primio pet metaka da spasi drugove (foto)

Na Dan zaljubljenih u SAD-u se dogodio masakr u kome je izvesni Nikolas Kruz (19) poluautomatskom puškom u hodnicima gimnazije ubio 17 osoba, uglavnom učenika. Dogodilo se to na Floridi u srednjoj školi u Parklandu.

U tom užasnom događaju u heroja se pretvorio dečak Entoni Borges (15). Naime, kada je ubica došao do učionice u kojoj je boravio Entoni zajedno sa svojih 20 drugova, mladić se naslonio na vrata da bi ga sprečio u tome. Cruz je počeo da puca po vratima i Entonijevo telo poslužio je kao – ljudski štit! Primio je pet metaka u predelu leđa i ekstremiteta, srećom, preživeo je.

Anthony Borges was a victim of the Florida Massacre. He was shot five times as he tried to save classmates. He plays for FCB Escola, a Barcelona training school in Florida. Barcelona have been in contact with his family to arrange a visit to the real club when he recovers 👏 pic.twitter.com/4ELpm6j8yY

Kasnije se ispostavilo da Borges trenira fudbal u školi fudbala Barselone na Floridi, a kad su to saznali iz španskog velikana, odmah su kontaktirali njegovu porodicu i stavili se na raspolaganje.

Potpresednik katalonskog kluba Manuel Arojo poručio im je da su dobrodošli u Barselonu gde će im omogućiti gledanje neke od utakmica ‘blaugrane’.

Barcelona have reached out to Anthony Borges' family, a victim of the Florida Massacre, inviting him to Barca to meet the players & watch a game when he has recovered.

Borges was shot 5 times as he tried to save 20 of his classmates.

Brilliant gesture👏👏👏 pic.twitter.com/YbUtXtkCe8

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 27, 2018