Svi grešite sa klimom u vrelom autu: Ovim potezom pakao u kolima nestaje za samo 10 sekundi

Hlađenje vrelog auta ide naopako kod skoro svih nas. Probajte ovaj potez sa dvoja vrata i osetite razliku za desetak sekundi.

Sedište peče kroz pantalone, volan ne možete ni da dotaknete, a vi prvo upalite klimu na maksimum i zatvorite vrata. Greška. Hlađenje vrelog auta ovako traje duplo duže, jer ste upravo zarobili vazduh koji je na suncu dostigao i 60 stepeni. Klima onda satima vrti istu pećnicu.

Razlog je veoma prost. Dok je auto stajao dva sata ispred zgrade u podne, sunce je zagrejalo tablu, sedišta i krov. Najveći deo te vreline visi u zarobljenom vazduhu unutra. Klima može da rashladi samo onoliko vazduha koliko ima, a ne može da ga izbaci. Prvo morate da izbacite vrelinu, pa tek onda da hladite.

Trik sa dvoja vrata koji rashladi auto za desetak sekundi

Otvorite vozačka vrata širom. Onda zatvorite i otvorite suvozačka vrata pet do osam puta zaredom, kao da mašete lepezom.

Svaki zamah gura vreo vazduh napolje, a uvlači spoljni koji je leti i dvadesetak stepeni hladniji. Za desetak sekundi temperatura u kabini padne toliko da možete da sednete bez psovke.

Zašto ovaj potez sa vratima radi

Vrata se ponašaju kao klip. Kad ih naglo zamahnete ka unutra, stvaraju potisak koji izbacuje topli sloj nakupljen pri krovu.

Sam prozor ili upaljena klima to ne mogu, jer vreo vazduh stoji u mestu. Ovaj potez su godinama koristili taksisti u Nišu i Podgorici dok klime u starijim kolima nisu valjale.

Šta uraditi sa klimom čim sednete

Sada upalite motor i klimu na jako, ali ventilaciju namestite da uvlači spoljni vazduh, ne na recirkulaciju. Spustite zadnje prozore par centimetara prvih trideset sekundi vožnje.

Vreo vazduh izlazi pozadi dok hladan ulazi spreda. Recirkulaciju uključite tek kad osetite da duvanje postaje hladno, obično posle minut vožnje.

Kako rashladiti auto ako nemate vremena za mahanje

Ne morate uvek da pumpate vratima. Ako žurite, otvorite sva četiri prozora i vozite stotinak metara. Promaja na pedeset kilometara na sat izbaci vrelinu brže od svake klime. Tek kad pređete tu deonicu, dignite prozore i pustite klimu da dovrši posao. Klima na startu troši najviše goriva, pa joj olakšajte uz otvoren prozor.

Greška koju pravimo sa parking mestom

Tu većina nas greši unapred. Ostavimo auto na otvorenom jer je bliže ulazu, a hlad od jedne lipe spušta temperaturu kabine za desetak stepeni. Srebrni sunčani zaslon na vetrobranu košta oko trista dinara i smanji pregrevanje table. Sitnica koja vas spasi celog rituala sa mahanjem.

Šta nikako ne raditi

Nemojte sipati hladnu vodu po vrelom vetrobranu. Razlika u temperaturi može da izazove pucanje stakla.

Isto tako, ne ostavljajte upaljače, sprejove ni plastične flaše na tabli. Na 60 stepeni sve to kreće da se deformiše, a dezodoransi u zatvorenim kolima leti znaju i da eksplodiraju.

Najveći problem nije slaba klima, problem je redosled poteza.

Hlađenje vrelog auta počinje izbacivanjem nagomilane toplote, a tek onda paljenjem klime.

Probajte trik sa vratima već sutra u podne i vidite za koliko sekundi nestane pakao iz vaših kola.

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