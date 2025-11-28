I nauka potvrđuje: Ljudi rođeni u ovom mesecu ubedljivo najduže žive!

Ljudi rođeni u ovom mesecu ubedljivo najduže žive! Proverite svoj datum rođenja – da li je to tajna vaše dugovečnosti?

Ne, nije horoskop, već nauka! Ljudi rođeni u ovom mesecu ubedljivo najduže žive. Imate li sreće?

Istraživači Univerziteta u Čikagu uporedili su zanimljive podatke. Analizirali su ljude rođene između 1880. i 1895. godine koji su živeli 100 godina ili duže. Te podatke uporedili su sa podacima njihovih supružnika, braće i sestara. Uočili su nešto izuzetno interesantno.

Naime, ova studija dala je jasan odgovor na pitanje ko najduže živi: veća je verovatnoća da će osobe rođene u oktobru doživeti stotu. To je značajna razlika u odnosu na one koji su rođeni u aprilu. Genetičari Leonid Gavrilov i Natalija Gavrilova prikupili su podatke od 1.500 ljudi. Svi oni rođeni su krajem 19. veka.

Uporedili su nalaze sa braćom i sestrama ovih lica, jer oni dele slično okruženje u detinjstvu i genetsku pozadinu. Takođe su uzeli u obzir supružnike, jer su s njima delili okruženje u odraslom životu.

Zašto ljudi rođeni u oktobru najduže žive?

Kako je istakao Gavrilov, najpopularnija je hipoteza o sezonskim infekcijama. Tvrdi se da infekcije u ranoj fazi života čine dugoročnu štetu zdravlju. To drugim rečima znači da su lica rođena na početku sezone gripa i prehlada (jesen) često sačuvana od virusa. Roditelji su uplašeniji i oprezniji dok je beba novorođenče. Zato ne rizikuju preterano sa izlaganjem porodice virusima.

Druga moguća objašnjenja su sezonski manjak vitamina ili varijacije u nivou hormona, dodao je Gavrilov. Ovu studiju objavio je u uglednom naučnom listu Journal of Ageing Research 2011. godine.

I mlađe kolege su saglasne. Verovatno je da dug život ljudi rođenih u oktobru uticalo to što su bili tek novorođenčad na početku sezone virusa. “Možda je rođenje u jesenjem mesecu – oktobru – stvorilo zaštitni efekat. To ih je zaštitilo od izlaganja sezonskim oboljenjima koja mogu uticati na nečiju dugovečnost”, kaže dr Nesoči Okeke Igbokve.

Šta je sa ljudima rođenim u ostalim mesecima?

Utvrđeno je i da ljudi rođeni u septembru i novembru imaju veću verovatnoću za dug život. Broj onih koji su rođeni u martu, maju i julu je manji. Ima ih 40 odsto manje u grupi stogodišnjaka, nego onih rođenih u ostalim mesecima. Još jedna studija analizirala je podatke ljudi rođenih na severnoj hemisferi. Ona je pokazala da bebe rođene u jesen žive duže od „prolećne dece“.

