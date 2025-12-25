I u Srbiji se Božić slavio 25. decembra: Evo kada se i zašto to promenilo

Da li znate da se nekada slavio Božić 25. decembra i kod nas? Otkrijte kako je promena kalendara uticala na tradiciju i zašto smo se vratili starom.

Zamislite da listate požutele stranice starih novina iz 1919. godine i nailazite na zvanične čestitke za Božić 25. decembra. Da, dobro ste pročitali. Danas čvrsto i s ponosom vezujemo najradosniji hrišćanski praznik za 7. januar. Ipak, istorija našeg podneblja pamti trenutke kada je Srbija bila na korak do potpunog usklađivanja sa kalendarom po kom danas slavi veći deo sveta. Otkrijte kako je jedan administrativni potez zamalo promenio vekovnu tradiciju.

Kada su se datumi „pomešali“?

Sve je počelo formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nova država je, radi lakšeg funkcionisanja sa Evropom i svetom, 1919. godine usvojila gregorijanski kalendar za civilnu upotrebu. Do tada, vreme se u Srbiji računalo po starom, julijanskom kalendaru. U tom trenutku tranzicije, došlo je do zanimljive situacije. Država je prešla na novo računanje vremena, a Crkva je ostala pri starom. Međutim, u „Službenim novinama“ iz tog perioda, Božić 25. decembra se pojavio kao zvaničan datum praznovanja. To je stvorilo konfuziju ali i kratkotrajnu praksu obeležavanja praznika istog datuma kada i zapadni svet.

Propuštena šansa ili čuvanje identiteta?

Mnogi zaboravljaju da je upravo srpski naučnik, Milutin Milanković, tvorac najpreciznijeg kalendara u istoriji čovečanstva. Njegovo rešenje, koje je trebalo da pomiri julijanski i gregorijanski kalendar, Srpska pravoslavna crkva je načelno prihvatila na svepravoslavnom kongresu u Carigradu 1923. godine. Da je primena tog rešenja zaživela, danas bi se Božić 25. decembra slavio i u našim domovima, potpuno usklađen sa astronomskim merenjima. Ipak, zbog straha od raskola i duboke vezanosti naroda za tradiciju, primena je odložena, a mi smo ostali verni julijanskom kalendaru.

3 činjenice koje niste znali o našem kalendaru

Milankovićevo rešenje : Kalendar Milutina Milankovića je precizniji od gregorijanskog, jer njegovo odstupanje iznosi samo 2 sekunde na godišnjem nivou.

: Kalendar Milutina Milankovića je precizniji od gregorijanskog, jer njegovo odstupanje iznosi samo 2 sekunde na godišnjem nivou. Druge pravoslavne zemlje : Grčka, Rumunska i Bugarska pravoslavna crkva su prešle na novi kalendar i slave Božić u decembru, čuvajući pravoslavnu veru.

: Grčka, Rumunska i Bugarska pravoslavna crkva su prešle na novi kalendar i slave Božić u decembru, čuvajući pravoslavnu veru. Buduća promena: Zbog nesavršenosti julijanskog kalendara, razlika u datumima će se u budućnosti povećati, pa će se Božić pomeriti na 8. januar od 2101. godine.

Danas, ta razlika od 13 dana između svetovnog i crkvenog kalendara stvara jedinstvenu prazničnu atmosferu koja traje skoro mesec dana. Dok svet već rasprema jelke, kod nas euforija tek dostiže vrhunac. Iako je Božić 25. decembra ostao samo istorijska fusnota i administrativni pokušaj iz prošlog veka, on nas podseća na burna vremena i odluke koje su oblikovale naš današnji identitet.

Bilo da posmatrate ovo kao propuštenu priliku za modernizaciju ili kao pobedu tradicije, suština praznika ostaje ista – mir, ljubav i porodica.

