Iako mnogi to rade, ljudi sa ovim tegobama ne bi trebali da jednu namirnicu mešaju sa kafom

U poslednje vreme popularan je trend konzumiranja kafe zajedno s limunom. Mnogi smatraju kako ova kombinacija uspešno deluje na uklanjanje masnih naslaga sa stomaka i mršavljenje.

Međutim, koliko je mešanje ove dve namirnice zdravo?

Limun je odličan izvor vitamina C i flavonoida – moćnih antioksidanata koji povoljno deluju na organizam. Jedan limun sadrži čak 31 miligram vitamina c, što je 51 odsto preporučenog dnevnog unosa. Konzumiranje voća i povrća bogatih vitaminom C smanjuje rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, štiti imuni sistem i pomaže u borbi protiv infekcija.

Međutim, mešavina ove namirnice sa kafom može biti veoma štetna po organizam. Trend koji je u već neko vreme popularan kaže da ovu kombinaciju namirnica treba konzumirati dva puta dnevno, čak i ujutru na prazan stomak. Ipak, osim što je potpuno nedelotvorna u mršavljenju, kafa sa limunom je opasna i po zdravlje, jer može da izazove probavne smenje i probleme sa želucem.

Ovo ne treba da nas čudi, s obzirom da su kafa i limun dve jake i za sluzokožu i stomak vrlo agresivne namirnice. Redovno konzumiranje kafe i limuna na prazan stomak može da izazove čir na želucu, kao i probleme sa jednjakom. Zbog toga vam se posle nekog vremena može javiti kiselina koja je jedan od prvih znakova da sa želucem i jednjakom nešto nije u redu. Osim za probavne smenje, ova kombinacija nikako nije dobra ni za zubnu gleđ, a često može dovesti i do visokog krvnog pritiska i lupanja srca.

Ispijanje kafe u prevelikim količinama izaziva dehidrataciju, vrtoglavicu, glavobolju, pa čak i probleme sa apsorpcijom kalcijuma i gvožđa u organizmu. Osim toga, ljudi koji već imaju stomačne probleme i kiselinu, kombinovanjem kafe i limuna mogu stvoriti još veći problem.

Zapravo, osobama sa smetnjama u želudcu se savetuje da maksimalno smanje konzumiranje kafe i kiselih namirnica koje samo iritiraju sluzokožu želudca. Stoga, savet stručnjaka je da ne praktikujete ovaj trend za mršavljenje, jer posledice mogu biti veće nego što možete da pretpostavite.

Naravno, ako se desi da jednom u dužem vremenskom periodu konzumirate kafu i limun zajedno, najverovatnije nećete osetiti nikave tegobe. Ipak, izbegavajte to da radite kontinuirano i duži vremenski period.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.