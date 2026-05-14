Računica bez greške: Evo kolika mora biti vaša težina u odnosu na visinu i godine

Idealna težina na osnovu vaše visine i godina: Računica bez greške otkriva da li ste u zoni rizika. Proverite tačne parametre u našoj tabeli!

Idealna težina nije samo pitanje estetike, već ključni pokazatelj vašeg zdravstvenog stanja.

Mnogi se godinama oslanjaju na zastarele proračune, ali ova računica bez greške konačno precizno definiše kilograme u odnosu na vašu visinu i godine.

Proverite gde se nalazite na skali i da li je vreme za ozbiljne promene u životnim navikama.

Idealna težina: Formula koja ne greši

Da li ste se ikada zapitali kolika je vaša idealna težina i koliko bi zapravo trebalo da budete teški na osnovu vaše visine i godina?

Iako je mnogima prva asocijacija indeks telesne mase (BMI), stručnjaci upozoravaju da je to samo grub pokazatelj koji se dobija deljenjem kilograma sa kvadratom visine, pri čemu vrednosti ispod 18,5 označavaju pothranjenost, a preko 40 tešku gojaznost.

Međutim, BMI ne pruža sveobuhvatan uvid jer zanemaruje ključne faktore poput konstitucije tela i starosti, zbog čega se kao znatno preciznije rešenje izdvaja Krefova formula.

Za razliku od standardnih metoda, ona uzima u obzir specifičnu strukturu vašeg tela, omogućavajući vam da dobijete tačan cilj kojem treba da težite kroz ishranu ili vežbanje kako biste postigli savršenu liniju.

Krefova formula razlikuje 3 tipa tela:

ljudi prosečne građe

ljudi srednje građe

ljudi sitne građe

Formula za izračunavanje prosečne brojke:

(visina u centimetrima, minus 100) + (starost /10) x 0,9

Primer:

Visoki ste 165 metara i imate 30 godina. Vaša kalkulacija (165-100) + (30/10) x 0,9x 0,9 = 61,2 kilograma je vaša idealna težina

Formula za izračunavanje srednje građe:

(visina u centimetrima -100) + (starost / 10)) x 0,9 x 1,1

Primer: visoki ste 1,65 metra i imate 30 godina

Vaša računica je ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1, = 67,32 kilograma je vaša idealna težina.

Formula za izračunavanje sitne građe:

(visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 0,9

Primer: Visoki ste 1,65 i imate 30 godina.

Dakle: ((165-100)+ (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 kilograma je vaša idealna težina.

Obim struka: Indikator zdravlja i gojaznosti

Da li ste zaista fit može se utvrditi jednostavnim merenjem obima vašeg stomaka. Ukoliko je vaš obim struka jednak polovini vaše visine ili manji, nivo masti je u granicama normale, dok vrednosti iznad tog broja ukazuju na nakupljenu masnoću koja može ugroziti zdravlje.

Višak kilograma možete proceniti i na prvi pogled – ako je struk širi od bokova, to je jasan znak gojaznosti. Za precizniji uvid, potrebno je izračunati odnos struka i kukova: izmerite obim struka na najširem delu (obično iznad pupka) i podelite ga sa obimom kukova na njihovom najširem delu.

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), gojaznost se definiše kao rezultat veći od 0,9 za muškarce i veći od 0,85 za žene.

