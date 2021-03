Igrao je za Mančester Junajted, danas radi kao vodoinstalater (video)

Li Rouš živio je život svakog mladog fudbalera u Engleskoj. Debitovao je u prvom timu Mančester Junajteda koji je vodio Aleks Ferguson i za koji su igrali Dejvid Bekam, Rajan Gigs, Paul Skouls i brojni drugi velikani.

Uspeo je da za Đavole zaigra domaćem prvenstvu, a osetio je i luksuz najvećeg klupskog takmičenja na svetu kad je 18. marta 2003. na Riazoru krenuo za Junajted u utakmici u kojoj je engleski velikan već obezbedio prolazak u sledeću fazu.

Nikad se nije uklopio

Počeo je susret, ali izdržao je samo 45 minuta dvoboja u kojem je Deportivo slavio s 2:0 nakon pogotka Viktora Sančeza del Amoa i autogola Marka Linča. Rouš je bio desni bek, a po potrebi i veznjak koji je karijeru počeo i završio u tom Mančester Junajtedu

Junajted ga je slao na pozajmicu u Burnley i Wrexham, ali uvek se vraćao na Old Traford, a u međuvremenu je uspeo da dođe i do Irske nacionalne lige. Danas na poseban način gleda na to vreme.

„Možda je trebalo da se kvalitetnije socijalizujem kao O’Šea i Flečer. Ja bih nakon treninga otišao kući, bio sam tih i nisam se puno mešao s ostalim momcima. Možda bi bilo bolje da jesam“, rekao je za Planet Football u razgovoru ranije ove godine.

Još ne zna zašto je zamenjen

U razgovoru se prisetio da je u Ligi šampionu igrao kao da je u ogromnom mehuriću. Bio je u obrani s Blankom i O’Šeom, a napadao ga je Albert Luke, protiv kog smatra da je odradio dobar posao.

„Nikad mi Ferguson nije objasnio zašto me je izveo na poluvremenu. Gigs me ohrabrivao i govorio da ne moram da se osećam loše, ali nisam se nikad oporavio od toga“, rekao je Rouš.

Poslao poruku mladim fudbalerima

Nakon toga susreo se s nekoliko povreda i već 2007. godine, samo četiri godine od spomenute utakmice i sa samo 27 godina, izgubio interes za fudbal. Penzionisao se i reintegrirao u radnu zajednicu. Sada radi kao vodoinstalater i trenira 11-godišnjake. Kolege na poslu ga često ispituju o fudbalskoj karijeri.

„Stalno me ispituju o Junajtedu, već mi je to postalo dosadno. Neću ići okolo i vrištati da sam igrao za tu ekipu. Samo želim da kažem jednu stvar. Jako je bitno da fudbaleri budu svesni da su njihove karijere kratke i prolazne pa moraju da imaju plan za život posle njih.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.