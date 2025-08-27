Ima 100 godina i još uvek radi 4 dana u sedmici: Tvrdi da je ovo njen najbolji savet za srećan i dug život (VIDEO)

Džejn Burns nije uvek planirala da radi i nakon što napuni 100 godina.

Ipak, ova stogodišnjakinja većinu jutara sama vozi 20 minuta od svoje kuće u Sinsinatiju do Mejsona u Ohaju, da bi ušla u smenu kao rezačica tkanina sa skraćenim radnim vremenom u radnji Joann Fabric and Crafts.

Ona radi u prodavnici 26 godina i to je i dalje jedan od njenih omiljenih načina da provodi vreme.

“Uživam u onome što radim, pa želim da to nastavim da radim. Radiću dokle god mogu ili dokle god budu hteli da radim”, kaže ona.

Burns, koja je napunila 101 godinu, počela je da radi u zanatskoj radnji 1997. godine, samo nekoliko meseci nakon što joj je suprug Dik umro. Njena ćerka Donna Burns je radila u prodavnici na pola radnog vremena i preporučila ju je za tu ulogu, misleći da bi to moglo biti dobrodošlo odvraćanje pažnje od tuge, piše CNBC Make It.

Stogodišnjakinja, koja je većinu svoje karijere bila knjigovođa, pokušavala je da se penzioniše nekoliko puta tokom svojih 70-ih i 80-ih godina, ali bi se „povukla iz penzije“ samo nekoliko meseci kasnije, jer je propustila rutinu i ručkove sa kolegama.

“Uživam da razgovaram sa svima sa kojima radim i da upoznam mušterije koje su veoma ljubazne. Čak i ako su neki od njih iznenađeni što me vide za stolom za sečenje”, kaže ona.

Na kraju krajeva, ne postoji tajna da se živi duži i srećniji život, kaže Burns, ali „rad je pomogao“. Tokom svoje višedecenijske karijere, Burns je naučila da postoji jedna osobina koja je zajednička svim „najboljim poslovima“, a to su dobri saradnici.

“Važno je pronaći ljude koji su prijateljski nastrojeni i ljubazni”, kaže ona.

Imati dobre radne odnose ne samo da vaš posao čini prijatnijim, ono takođe može učiniti da vreme prolazi, što bi vam, prema Burns, moglo pomoći da živite duže.

Njene savete o karijeri podržava 85-godišnja studija istraživača sa Harvarda, koja je otkrila da su pozitivni odnosi ono što ljude čini srećnim tokom celog života.

Studija je pokazala da su najnesrećniji poslovi obično najusamljeniji i da uključuju više nezavisnog rada od međuljudskih odnosa ili zahtevaju noćne smene, kao što su vožnja kamiona i noćno obezbeđenje.

“Pozitivni odnosi na poslu dovode do nižeg nivoa stresa, zdravijeg rada i manjeg broja dana kada se vraćamo kući uznemireni”, pišu dva istraživača, Robert Valdinger i Mark Šulc, svojoj knjizi „Dobar život“.

