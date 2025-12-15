Ima 107 godina i poručuje svim ženama: „Za dug i srećan život, bežite od ove dve stvari“

Baka od 107 godina deli najvredniji savet za žene. Poslušajte je: dve jednostavne stvari su tajna za dug i srećan život.

Poruka iz srca! Stogodišnjakinja ima samo jedan savet za sve žene: bežite od ove dve stvari i garantovano ćete imati dug i srećan život.

Ona je doživela 107. godinu, i sada ima potpuno pravo da nas posavetuje kako da živimo zdravije i duže. Baka koja je prošla kroz vek života deli sa nama dve ključne stvari koje su joj pomogle da dostigne toliku starost.

Često se pitamo: „U čemu je tajna dugog života?“ Zdrava ishrana, umanjeni stres i pažnja na sebi – sve su to faktori koji utiču na to da proživimo kvalitetan život. Međutim, ova žena tvrdi da su dve stvari ključne za njen dug i srećan život.

Bežanje od loših navika koje uništavaju sreću

Prva stvar od koje beži, kaže, jeste alkohol. Ona smatra da je alkohol najveći neprijatelj zdravlja i veruje da je njeno nekonzumiranje alkohola imalo ključnu ulogu u njenom blagostanju. Alkohol ne samo da uništava telo, već izaziva i psihološki stres, koji može uticati na našu sreću i dugovečnost. Baka savetuje sve žene da se klone alkohola i da paze na svoje zdravlje.

Društvo u kojem živimo takođe igra ogromnu ulogu u našem zdravlju, što nas dovodi do druge ključne stvari: pozitivnog okruženja. Ova žena veruje da je njen život produžen upravo zbog toga. Dok se mnogi ljudi muče sa negativnim osobama, ona je naučila da izbegava toksične ljude i da se okružuje onima koji je podržavaju i čine srećnom. Kroz smeh i ljubaznost sa voljenima, život postaje lepši i ispunjeniji.

Mali rituali za veliko blagostanje i radost

Tajna života, kaže ona, krije se u detaljima. Za dobar početak dana, savetuje zdrav doručak: musli sa klicama, voće, povrće, zobene pahuljice i nemasni jogurt. Ove namirnice pomažu organizmu da se oseća snažnije i puni energijom za dan. Pored toga, tu je i savet o pravilnom sedenju i držanju.

Drugi savet koji daje je da ispravite leđa dok sedite ili hodate, jer nepravilno držanje vrši pritisak na unutrašnje organe, čime opterećujete telo i izazivate umor. Iako deluje kao sitnica, pravilno držanje može vam doneti više energije i manje stresa tokom dana.

Ova žena, koja je doživela 107. godinu, veruje da je ključ njenog dugog i srećnog života u zdravoj ishrani, dobrom okruženju i neopterećivanju negativnostima. Čak i u ovim godinama, ona je srećna jer ima porodicu koja je voli i brine o njoj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com