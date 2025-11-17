Ima li istine u čuvenom pravilu “5 sekundi”? Šta nauka kaže o hrani koja je pala na pod?

Pravilo 5 sekundi se prvi put pominje 1995. godine. Zagovornici su ubeđeni da u njemu nema bilo šta negativno

Famozno pravilo “5 sekundi” bazira se na tome da je u redu da u ovom roku podignete hranu koja vam je ispala na pod i pojedete

Ipak, već decenijama izaziva različite komentare

Pod ovim nazivom, pravilo se prvi put pominje 1995. godine. Zagovornici principa “5 sekundi” su ubeđeni da u njemu nema bilo šta negativno i da je definitivno “dozvoljeno” jesti hranu sa poda. Drugi smatraju da u bilo kom slučaju ne smete to da uradite, kao i da prosutu hranu odmah trebate da bacite u đubre. Naravno, bez obzira da li ste je podigli sa poda posle jedne ili desetak sekundi.

Kao i obično, kada se radi o ovakvim stvarima, i stručnjaci su podeljeni. Dobitnica Nobelove nagrade Džilijan Klark je 2003. utvrdila da su razne vrste hrane, u roku od par sekundi bile kontaminirane bakterijama sa pločice na kojoj se nalazio uzorak ešerihije koli. Međutim, Klarkova je ustanovila da ne postoje dokazi za kontaminaciju hrane koja je ispala na podove u javnim ustanovama.

Šta pravilo, zapravo, znači?

U različitim vremenskim intervalima, od 5 do 300 sekundi, stručnjaci za Univerziteta Rutgers su ispitivali razne vrste hrane na nekoliko podloga. Ispuštali su ih na tepihu, keramičkim pločicama, drvetu i nerđajućem čeliku. Pomalo iznenađujuće, najmanje bakterija se nakupilo sa tepiha. Najkritičnija hrana je ona sa dosta tečnosti, koja lakše privlači štetne supstance.

Studija iz 2014. je nagovestila da postoji “minimalan” rizik ako hranu brzo podignete sa poda i pojedete.

Ipak, mnogi se ne slažu sa ovim. Oni se pozivaju na činjenicu da bakterije mogu na raznim podlogama da prežive i do mesec dana.

Opet, pojedini pedijatri smatraju da nema ništa loše u tome da pustite svoje dete da pojede tu hranu. Naime, kako oni tvrde, tako se jača njegov imunitet…

Naravno, odluka zavisi od vas…

