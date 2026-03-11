Ima samo 2 kalorije: Ovakvu kafu sigurno još niste probali, ne potamnjuje zube (video)

Bez ikakvih aditiva. Kafa koja je postala hit u svetu ima samo 2 kalorije. Najbolje od svega je da ne uzrokuje potamnjenje zuba.

U svetu se sada prodaje providna kafa, koja izgleda kao voda, a navodno ima isti ukus kao „obična“ kafa. Tvrde da ima samo 2 kalorije.

Ovaj providni napitak predstavio je brend CLR CFF. Vlasnici tvrde da ima isti ukus kao kafa, samo što ne potamnjuje zube.

Ova kafa može da se pije baš tako, kao kafa, ali može da bude i sastojak za koktele, a najbolje od svega je da ne ostaju fleke ako je slučajno prospete. Providnu kafu napravila su dvojica Slovaka, braća, dok su živeli u Londonu.

Kažu da za pravljenje ove kafe koriste kvalitetna zrna arabika kafe, koju obraduju posebnim metodama „koje ranije nisu korišćene“. Osim toga, naglašavaju da kafa ima samo 2 kalorije i da u njoj nema šećera, zaslađivača, stabilizatora…

Saosnivač Dejvid Negi kaže da i oni sami jako vole da piju kafu, ali da su se zbog toga, kao i svi, suočili sa potamnjivanjem zuba.

„Na tržištu nije postojalo ništa što bi odgovaralo našim potrebama, pa smo odlučili da sami smislimo recept za kafu“.

Flašica providne kafe od 200 mililitara prodaje se za 6,8 evra, a može se kupiti tek u nekoliko prodavnica u Evropi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com