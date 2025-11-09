Imam 107 godina i poruku za sve žene: Bežite od ove 2 stvari ako želite dug i srećan život

Baka od 107 godina otkriva dve stvari koje je godinama izbegavala – ključ za dug i srećan život koji ne zavisi od genetike ni dijeta.

Ona je doživela 107. godinu. Prošla je ceo vek – ratove, promene, gubitke i radosti. I sada, s punim pravom, deli sa nama ono što smatra najvažnijim za zdravlje, dugovečnost i unutrašnji mir. Baka koja je živela više od jednog veka ne priča o dijetama, suplementima ili savršenim rutinama. Njeni saveti su jednostavni, ali moćni – i tiču se onoga što radimo svakog dana, često nesvesno.

Često se pitamo: „U čemu je tajna dugog života?“ Zdrava ishrana, manje stresa, fizička aktivnost – sve to ima svoju ulogu. Ali ova žena tvrdi da su dve stvari ključne za njen dug i srećan život:

Alkohol? Nikako!

Ona smatra da je alkohol najveći neprijatelj zdravlja i smatra da je njeno nekonzumiranje alkohola imalo ključnu ulogu u njenom zdravlju. Alkohol ne samo da uništava telo, već izaziva i psihološki stres, koji može uticati na našu sreću i dugovečnost. Beka savetuje sve žene da se klone alkohola i da paze na svoje zdravlje.

Okružite se pozitivnim ljudima!

Društvo u kojem živimo takođe igra ogromnu ulogu u našem zdravlju. Ova žena veruje da je njen život produžen upravo zbog pozitivnog okruženja. Dok se mnogi ljudi muče sa negativnim osobama, ona je naučila da izbegava toksične ljude i da se okružuje onima koji je podržavaju i čine srećnom. Kroz smeh i ljubaznost sa voljenima, život postaje lepši i ispunjeniji.

Zdravlje na tanjiru

Za dobar početak dana, ona savetuje zdrav doručak: musli sa klicama, voće, povrće, zobene pahuljice i nemasni jogurt. Ove namirnice pomažu organizmu da se oseća snažnije i puni energijom za dan pred vama. Takođe, preporučuje da masirate telo pre nego što krenete na posao – ovo će vam pomoći da se opustite i pripremite za izazove dana.

Pravilno sedenje i držanje

Drugi savet koji daje je da ispravite leđa dok sedite ili hodate, jer nepravilno držanje vrši pritisak na unutrašnje organe, čime opterećujete telo i izazivate umor. Iako deluje kao sitnica, pravilno držanje može vam doneti više energije i manje stresa tokom dana.

Tajna života bez stresa i bolesti: 107 godina iskustva

Ova žena, koja je doživela 107. godinu, veruje da je ključ njenog dugog života u zdravoj ishrani, dobrom okruženju i neopterećivanju negativnostima. Čak i u ovim godinama, ona je srećna jer ima porodicu koja je voli i brine o njoj.

Dakle, sledeći put kada se zapitate u čemu je tajna zdravog života, možda je sve u jednostavnim, ali moćnim navikama.

