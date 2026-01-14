Imate IQ preko 140 ako pronađete jednu grešku na ovoj slici za 5 sekundi

Da li ste spremni za brzi test vaše inteligencije i pažnje prema detaljima? Imate samo 5 sekundi da pronađete jednu grešku (foto)

Mislite da ste natprosečno inteligentni? Dokažite to – treba da pronađete jednu grešku na slici u rekordnom roku!

Testovi inteligencije su jednostavne zagonetke koje testiraju vašu inteligenciju i veštine kritičkog razmišljanja. Ove zagonetke testiraju vaše logičke i analitičke sposobnosti, angažujući vaš mozak. Pred vama je jedna takva koja deluje jednostavno – potrebno je samo da pronađete grešku u zadatom roku i to je to. Ipak, nije baš sve tako kako izgleda.

Ovi izazovi sa zagonetkama su odličan način za pružanje visoko efikasnih vežbi za mozak; mogu poboljšati mentalne funkcije kao što su logičko rezonovanje, prepoznavanje obrazaca, pamćenje i analitičko razmišljanje.

Redovnim vežbanjem ovih zagonetki može se izgraditi oštar mozak sa vrhunskim veštinama rešavanja problema.

Scena iz autobusa sa jednom greškom

Ovaj test inteligencije, predstavljen kao slika, testiraće vašu pažnju i inteligenciju.

Slika iznad prikazuje prometnu ulicu, sa autobusom koji se kreće. U autobusu su 3 putnika i vozač.

Iako na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno, nije.

Na slici postoji jedna greška, i samo oni sa velikom pažnjom prema detaljima mogu je uočiti za 5 sekundi.

Možete li vi?

Vaše vreme počinje sada!

Pogledajte sliku i vidite da li možete uočiti nešto neobično.

Ako imate visok koeficijent inteligencije i oštro oko za detalje, lako možete uočiti grešku na slici. Jeste li je uočili?

Vreme ističe, zato reagujte brzo. Jeste li pronašli grešku?

Nastavite da tražite; tu je.

I…

Vreme je isteklo.

Da li ste uspeli da vidite grešku?

Čestitamo onima koji su pronašli grešku za 5 sekundi. Vi ste izuzetno inteligentni i imate veliku pažnju prema detaljima.

Za one koji još uvek ne mogu da pronađu grešku. Ne brinite; odgovor je dat ispod.

Takođe, nastavite da vežbate još ovakvih zagonetki kako biste poboljšali svoje veštine zapažanja.

Rešenje

Greška na slici je što je vozačevo sedište autobusa u pogrešnom smeru.

Šta predstavlja nivo IQ-a?

IQ je mera ljudske inteligencije i može se odrediti za svaku osobu polaganjem testova, rešavanjem zagonetki, kompletiranjem niza slika i brojeva ili identifikovanjem obrasca u skupu brojeva ili slika. U zavisnosti od datih odgovora, ljudi se dele u nekoliko kategorija:

IQ iznad 140 – imaju ga genijalci i pravi lideri;

IQ između 131 i 140 – istraživači, stručnjaci i menadžeri imaju tako visok nivo IQ-a;

IQ između 121 i 130 – preko 6% stanovništva planete postiže takve rezultate znatno iznad normalnog proseka;

IQ između 111 i 120 – predstavlja nivo malo iznad normalnog proseka;

IQ između 101 i 110 – prosečan normalan nivo inteligencije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com