Imate problem sa novcem? Ova pravila treba da poštujete kako bi se pare „odomaćile“ u vašoj kući

Ovo su najzastupljenija pravila za novac u kući

Feng šui je drevna nauka/umetnost/metodologija, stara 4.000 godina, kojom su se ljudi na Istoku bavili generacijama, koristeći je kao osnovu na kojoj su gradili posao, kuće, veze…

Međutim, ljudi na Zapadu možda još uvek nisu svesni dobrobiti koje pruža feng šui. Kao jedan od najuglednijih stručnjaka iz ove oblasti, Mari Dajmond ističe da će personalizovani feng šui, zasnovan na našem datumu rođenja, imati najveći uticaj na naš život.

Stoga je pokrenula osmonedeljni program: Istražite feng šui za život. Kao uvod u ovaj program, krajem februara održala je master klas pod nazivom Kako da odmah primenite feng šui u svom životu. Dajmondova je objasnila koliko je važno preuzeti kontrolu nad prostorom u kome boravimo i koristiti ga za privlačenje energije novca, uspeha i blagostanja.

Predstavljamo vam pet jednostavnih i moćnih feng šui metoda. Pomoću njih lako možete pretvoriti svoj životni i radni prostor u magnet za privlačenje pozitivne energije, mogućnosti, prosperiteta, ljubavi i sreće za kojima ste oduvek čeznuli.

Pet osnovnih feng šui pravila

1) Pravac moći

Gde god da sedimo, radimo ili spavamo, najvažnije je da smo okrenuti ka vratima, da možemo da ih vidimo. Na taj način kreiramo mogućnosti i stvaramo prostor za primanje. Prema feng šuiju, svaka osoba ima četiri povoljna pravca i četiri nepovoljna. Na osnovu datuma rođenja možemo izračunati te pravce, što dodatno personalizuje ovo prvo pravilo.

Kada smo leđima okrenuti vratima, sužavamo mogućnosti; kao da nam se um zatvara, slabi sposobnost koncentracije… Zato je neophodno da svoj radni sto, sofu ili omiljenu fotelju upravo okrenemo ka vratima, kako bismo bili otvoreni za priliv energije. To preusmeravanje energije otvara naš um za mogućnosti i rešenja, unosi radost i red. Kada sedimo na položaju moći, naš posao će cvetati, bićemo u skladu sa univerzumom. Zato je od izuzetnog značaja da vrata i radni sto budu na našem povoljnom pravcu. Novac dolazi s ljudima, a ljudi ulaze na vrata. Zato naš radni sto nikako ne treba da gleda na prozor (ma koliko lep pogled nam se nudio), jer kroz prozor „ulaze lopovi”!

2) Raščišćavanje nereda

Prostor u kome boravimo/radimo treba da bude više zen, da omogućava protok energije, kako bi dobre stvari mogle da dođu u naš život. Ako nam je teško da se koncentrišemo, ako smo iscrpljeni, umorni, to može biti zbog haosa i preterane količine stvari kojima smo okruženi. Zato prvo treba da otvorimo prostor. Poželjno je rešiti se 10–25 % stvari kojima smo okruženi, jer sve one utiču na nas 24 sata dnevno. Raščišćavanje nereda takođe podrazumeva i da posmatramo sve što nas okružuje Treba da zamislimo sve čime smo okruženi kao da je živo, kao da je zaista tu prisutno i da onda procenimo kakva nam to osećanja izaziva.

Ovo je važno zbog činjenice da naš podsvesni um ne razlikuje sliku od stvarnosti, tako da su za njega sve te stvari realne.

Svaki prostor mora imati svoju dinamiku. Spavaća soba je prostor za ljubav i opuštanje. Ako želimo da privučemo ljubav u naš život, onda spavaću sobu treba da oplemenimo romantičnim slikama i predmetima. Tu nikako ne pripadaju knjige, beleške ili duhovni simboli/predmeti. Njima je mesto u odgovarajućem prostoru, koji će omogućiti duhovni rast (soba za meditaciju, mali oltar – ikone, slike anđela, duhovna literatura…) ili procvat karijere (radna soba). U spavaćoj sobi ne treba držati prevelike fotografije, jer mogu delovati preteće.

U radnom prostoru treba da držimo predmete koji simbolizuju naš posao – naše sertifikate i diplome, logo firme, slike naših proizvoda, knjige o uspehu, jer to je ono na šta treba da se usredsredimo. Ne treba imati mnogo porodičnih fotografija. Ako unesemo previše energije društvenog života u radni prostor, želećemo u stvari što više da budemo van njega – sa porodicom ili prijateljima…

3) Unošenje boja u prostor

Boje oživljavaju prostor! Postoje odgovarajuće boje za svaku oblast našeg života (za uspeh, zdravlje, odnose, unutrašnju mudrost). Svako od nas ima boje koje mu najviše odgovaraju, vezano za odeću koju nosimo i za naš životni prostor. One nam dižu nivo energije i unose harmoniju. Utvrđuju se na osnovu datuma rođenja.

Međutim, postoje i univerzalne boje. Takva je zlatna, koja poseduje eksponencijalnu energiju, pa privlači obilje. Zato u kancelariji obavezno treba da imamo zlatne predmete. Slike uspešnih ljudi, sertifikate i diplome možemo staviti u zlatne ramove. Univerzalna boja ljubavi je ružičasta, u svim nijansama. U spavaćoj sobi ćemo privući energiju ljubavi ružičastim predmetima, bez obzira na to da li smo sami ili smo već u vezi.

4) Ogledala

Udvostručavaju energiju, prostor, sve što se u njima ogleda. Najbolje mesto za ogledalo je prostor sa aktivnom energijom, recimo, trpezarija. Ako je ogledalo naspram trpezarijskog stola, u njemu će se ogledati hrana i na taj način poručujemo univerzumu da smo otvoreni za još više obilja. I mali hodnici su zgodni za ogledala, jer otvaraju prostor. U kancelariji, ogledalo treba postaviti levo ili desno od vrata (tako se udvostručava broj klijenata koji nam dolaze), nikako naspram njih, jer tako poručujemo klijentima da izađu napolje!

Uvek valja voditi računa o tome šta se odražava u ogledalu. To ne treba da bude kuhinja, zbog energije vatre i vode, ali ni stepenište, jer se tako kreira energija razdvajanja. Nikada ne treba da držimo ogledalo u spavaćoj sobi naspram kreveta, tako udvostručavamo i krevet, i stres sa kojim smo legli, i potrebu za snom. I što je najvažnije, udvostručavamo broj ljudi koji se nalaze u krevetu! Ako nismo u vezi, tako poručujemo da već postoji ta druga osoba, pa nećemo moći da privučemo ljubav. S druge strane, ako smo u vezi, poručujemo univerzumu da imamo više mogućnosti! Uvek treba da pokrijemo ogledala u spavaćoj sobi, kao i TV ekran ako se u njemu održava naš krevet.

5) Uklanjanje oštrih ivica

Sve što je oštro utiče na polje naše aure, kao i na auru našeg životnog prostora, izazivajući napetost i sukobe. Oštre ivice nameštaja uperene u nas izazivaju nelagodu. Predmeti u našem okruženju treba da budu okruglog, ovalnog oblika – oni harmonizuju energiju. Biljke ovalnog ili okruglog lišća su poželjne, dok je biljke poput kaktusa najbolje držati napolju ili u prostoru u kome ne živimo, ne spavamo i ne radimo, piše Sensa.

