Imate samo 30 sekundi da rešite ovaj zadatak u 3 poteza: Hoćete li uspeti?

Na društvenim mrežama pojavio se logički zadatak koji je privukao veliku pažnju. Ljudi ga masovno dele jer izgleda jednostavno, ali vreme od samo 30 sekundi čini ga pravim izazovom.

Pred vama je niz brojeva i cilj je da ih složite tako da dobijete tačno rešenje u samo tri poteza. Na prvi pogled deluje lako, ali ograničeno vreme stvara pritisak i tera vas da razmišljate brzo i precizno.

Današnji test je prilično jednostavan, međutim, morate znati osnove i ne praviti greške od prvih operacija. Jer, matematika je egzaktna nauka i najmanja greška utiče na konačni rezultat.

Dakle, nemate mesta za greške. Uz malo metode i strpljenja, moguće je lako pronaći odgovor. Najgenijalniji mogu pronaći odgovor za manje od 30 sekundi, a vi?

U ovoj matematičkoj enigmi da bi se omogućilo rešavanje ove operacije, neophodno je poštovati određena osnovna pravila matematike. Zatim je potrebno odabrati prave formule ili prave operacije.

U ovom konkretnom slučaju, odgovor na ovu zagonetku može se naći na dva načina. Prvi, koji je najjednostavniji, zahteva upotrebu tri oblika operacija.

Drugi korak može biti instinktivniji i samo se trebate osloniti na svoju matematičku logiku i mentalne aritmetičke veštine.

Evo najlakšeg načina da pronađete odgovor na ovu operaciju. Moraju se koristiti matematička pravila prvenstva, poznata i kao pravila redosleda operacija. Prema ovim pravilima, prvo se moraju rešiti zagrade, zatim množenja ili deljenja i na kraju sabiranja ili oduzimanja.

Rešenje

Da li ste pronašli rešenje ovog zadatka? Čestitamo! Za one koji nemaju odgovor, tačno rešenje je 9, a evo i objašnjenja.

1+2=3

6/2=3

3×3=9

Zašto je izazovan

Ovakvi zadaci testiraju vašu koncentraciju, logiku i sposobnost da pod pritiskom pronađete najkraći put do cilja. Mnogi priznaju da im je trebalo više pokušaja da bi uspeli, iako je rešenje zapravo vrlo jednostavno kada se otkrije.

Efekat na mozak

Kratki logički testovi poput ovog podstiču moždanu aktivnost, poboljšavaju fokus i razvijaju sposobnost rešavanja problema. Zato se preporučuje da ih povremeno radite – zabavni su, a istovremeno korisni za mentalnu oštrinu.

Ako volite izazove, ovaj zadatak je savršen način da testirate svoje logičko razmišljanje i brzinu. Potrebno je samo 30 sekundi i tri poteza – a zadovoljstvo kada pronađete rešenje je ogromno.

