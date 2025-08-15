Imate visok IQ i oko sokolovo ako za 7 sekundi uspete da pronađete četvrtu osobu na slici

Verujete li svojim očima ako vam kažemo da pored tri muška lika koja su prikazana na ilustraciji, postoji i četvrti koji se vešto krije i kojeg mogu da pronađu samo osobe sa visokim koeficijentom inteligencije i savršenim vidom.

Reč „iluzija“ potiče od latinskog glagola „illudere“, što znači ismevati ili prevariti. Slike optičkih iluzija, vešto napravljene da obmanjuju ljudsku percepciju, služe kao jednostavni testovi za određivanje mentalne i vizuelne oštrine.

Slike optičkih iluzija predstavljaju čitaocima naizgled jednostavne slike koje kriju skriveni objekat. Ove iluzije iskorišćavaju tendenciju našeg mozga da popuni nedostajuće delove informacija kako bi brzo obradio informacije prisutne pred očima.

Da li imate najoštriji pogled?

Hajde da saznamo!

Ova zapanjujuća slika optičke iluzije naterala je hiljade, ako ne i milione, širom sveta da se češu po glavi. Ovo će biti odličan test vaše oštrine vida.

Ono što deluje kao jednostavna slika tri dečaka koji se igraju u šumi pretvara se u izazov ako vas zamolimo da pronađete četvrtu osobu na njoj.

Ono što čini još težim jeste uočavanje osobe za 7 sekundi.

Mislite li da možete pronaći četvrtog momka u roku?

Vaše vreme počinje sada!

Pažljivo proverite sliku.

Biće potrebna osoba sa visokom inteligencijom da uoči četvrtu osobu.

Da li ste ga uočili?

Ako jeste, imate odlične vizuelne sposobnosti i koeficijent inteligencije na nivou genija.

Požurite; vreme ističe.

Ako imate problema sa pronalaženjem četvrtog lika, pokušajte da pogledate sliku iz drugog ugla.

Takođe možete rotirati sliku.

I…

Vreme je isteklo.

Prestanite da tražite!

Koliko vas je uspelo da uoči četvrtu osobu?

Ako ste uočili četvrtu osobu, čestitamo, imate najizraženije vizuelne sposobnosti i visok koeficijent inteligencije.

Oni koji nisu mogli da pronađu četvrtu osobu treba više da rade na ovim zagonetkama; to će poboljšati njihove veštine zapažanja i dobro trenirati njihov mozak.

Sada, hajde da proverimo rešenje.

Četvrta osoba se može uočiti u negativnom prostoru između drveća. Okrenuta je licem nadole, a na samo dnu ilustracije, na sredini „vidljivi“ su njegov nos, oči i usta.

