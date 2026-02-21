Imena brendova koje mnogi nose, a ne znaju ni da ih izgovore

Česti su pogrešni izgovori o brojnih i popularnih modnih dizajnera i kozmetičkim divova. Imena brendova mnogi ne znaju da izgovore.

Osnovno pravilo kod izgovaranja stranih reči je da ga izgovaramo imena brendova prema pravilima izgovora koja važe u tom jeziku. Ne pridržavamo ga se baš uvek, što zbog neznanja, što zbog sveprisutnosti engleskog jezika koji se, a da nismo ni primetili, infiltrirao u naš izgovor.

Posebno su česti pogrešni izgovori kad se radi o brojnim i popularnim modnim dizajnerima i kozmetičkim divovima.

Ako imate nedoumica oko toga kako se izgovara ime nekog brenda, n1info.hr je otkrio kako je pravilno.

Kako izgovaramo imena poznatih brendova?

Aquazurra – Akvazura

Badgley Mischka – Badžli Miška

Balenciaga – Balensiaga

Bourjois – Boržua

Brunello Cucinelli – Brunelo Kučineli

Burberry – Burbri

Bvlgari – Bulgari

Cartier – Kartje

Celine – Selin

Chanel – Šanel

Chicco – Kiko

Chloe – Kloe

Christian Lacroix – Kristian Lakroa

Christian Louboutin – Kristian Lubutan

Clarins – Klarans

Comme des Garçons – Kom de Garson

Dolce & Gabbana – Dolče e Gabana

Esprit – Espri

Furla – Furla

Givenchy – Živanši

Guerlain – Gerlan

Hermes – Ermes

Herve Leger – Erve Leže

Isabel Marant – Izabel Maran

Jacquemus – Žakemis

Jean Paul Gaultier – Žan Pol Gotje

La Roche Posay – La Roš Poze

Lamborghini – Lamborgini

Lanvin – Lanvan

Loewe – Lueve

Louis Vuitton – Lui Viton

Kenzo – Kenzo

Manolo Blahnik – Manolo Blanik

Marchesa – Markeza

Moncler – Monkler

Pierre Cardin – Pier Kardan

Porsche – Porše

Proenza Schouler – Proenca Skuler

Ralph Laurent – Ralf Loren

Riccardo Tischi – Rikardo Tiši

Swarovski – Svarovski

Tag Heuer – Tag Hojer

Thierry Mugler – Tieri Mugler

Tissot – Tiso

Versace – Versaće

Vichy – Viši

Yves Rocher – Iv Roše

Yves Saint Laurant – Iv San Loran

Zuhair Murad – Zuhei Murad

U svakodnevnom govoru uobičajeno je da mnogi prave različite greške. To zna da pokrene prave rasprave o tome kako se pravilo izgovaraju određene reči. U poslednjih 50 godina srpski jezik je preplavljen rusizmima i anglicizmima, a sve one koje su ušle, imaju svoju upotrebu u standardu ili žargonu.

Iako su u rečniku zapisane onako kako se pravilno izgovaraju, mnoge nove reči u srpskom jeziku su pretrpele promene zbog lakše izgovaranja u srpskom jeziku i usvojene su kao takve. Ovde smo naveli nekoliko najvažnijih karakterističnih reči iz oblasti mode koje se najčešće ne izgovaraju pravilno.

