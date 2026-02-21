Imena brendova koje mnogi nose, a ne znaju ni da ih izgovore

Česti su pogrešni izgovori o brojnih i popularnih modnih dizajnera i kozmetičkim divova. Imena brendova mnogi ne znaju da izgovore.
Osnovno pravilo kod izgovaranja stranih reči je da ga izgovaramo imena brendova prema pravilima izgovora koja važe u tom jeziku. Ne pridržavamo ga se baš uvek, što zbog neznanja, što zbog sveprisutnosti engleskog jezika koji se, a da nismo ni primetili, infiltrirao u naš izgovor.
Posebno su česti pogrešni izgovori kad se radi o brojnim i popularnim modnim dizajnerima i kozmetičkim divovima.
Ako imate nedoumica oko toga kako se izgovara ime nekog brenda, n1info.hr je otkrio kako je pravilno.
Kako izgovaramo imena poznatih brendova?
Aquazurra – Akvazura
Badgley Mischka – Badžli Miška
Balenciaga – Balensiaga
Bourjois – Boržua
Brunello Cucinelli – Brunelo Kučineli
Burberry – Burbri
Bvlgari – Bulgari
Cartier – Kartje
Celine – Selin
Chanel – Šanel
Chicco – Kiko
Chloe – Kloe
Christian Lacroix – Kristian Lakroa
Christian Louboutin – Kristian Lubutan
Clarins – Klarans
Comme des Garçons – Kom de Garson
Dolce & Gabbana – Dolče e Gabana
Esprit – Espri
Furla – Furla
Givenchy – Živanši
Guerlain – Gerlan
Hermes – Ermes
Herve Leger – Erve Leže
Isabel Marant – Izabel Maran
Jacquemus – Žakemis
Jean Paul Gaultier – Žan Pol Gotje
La Roche Posay – La Roš Poze
Lamborghini – Lamborgini
Lanvin – Lanvan
Loewe – Lueve
Louis Vuitton – Lui Viton
Kenzo – Kenzo
Manolo Blahnik – Manolo Blanik
Marchesa – Markeza
Moncler – Monkler
Pierre Cardin – Pier Kardan
Porsche – Porše
Proenza Schouler – Proenca Skuler
Ralph Laurent – Ralf Loren
Riccardo Tischi – Rikardo Tiši
Swarovski – Svarovski
Tag Heuer – Tag Hojer
Thierry Mugler – Tieri Mugler
Tissot – Tiso
Versace – Versaće
Vichy – Viši
Yves Rocher – Iv Roše
Yves Saint Laurant – Iv San Loran
Zuhair Murad – Zuhei Murad
U svakodnevnom govoru uobičajeno je da mnogi prave različite greške. To zna da pokrene prave rasprave o tome kako se pravilo izgovaraju određene reči. U poslednjih 50 godina srpski jezik je preplavljen rusizmima i anglicizmima, a sve one koje su ušle, imaju svoju upotrebu u standardu ili žargonu.
Iako su u rečniku zapisane onako kako se pravilno izgovaraju, mnoge nove reči u srpskom jeziku su pretrpele promene zbog lakše izgovaranja u srpskom jeziku i usvojene su kao takve. Ovde smo naveli nekoliko najvažnijih karakterističnih reči iz oblasti mode koje se najčešće ne izgovaraju pravilno.
