Inteligencija se ne meri školom i diplomom: Ove 3 stvari su ključne, a skoro niko ne zna da ih razlikuje

Inteligencija se ne meri školom! Diploma nije važna, važne su ove tri stvari – razumevanje, tolerancija i ljudskost!

Ako mislite da ste pametni zbog škole, varate se. Inteligencija se ne meri školom i diplomom, već sa 3 stvari koje većina ne zna da razlikuje. Proverite da li ste vi zaista inteligentni.

Mnogi ljudi greše kada stavljaju znak jednakosti između stepena obrazovanja i inteligencije. Mnogi misle: inteligentna osoba je ona koja je mnogo čitala, stekla visoko obrazovanje, mnogo putovala, govori nekoliko jezika i vlada širokim spektrom reči. Međutim, može se imati sve to, a i dalje biti neinteligentan.

Postoji velika mogućnost da, iako ništa od toga nema, čovek i dalje može biti prirodno inteligentan. Obrazovanje ne treba mešati sa inteligencijom. Obrazovanje živi sa starim sadržajem, a inteligencija stvara novo, svest o starom znanju kao novom. Inteligencija se ne meri školom.

3 ključne stvari koje većina ne razlikuje:

Inteligencija nije samo znanje, već i sposobnost razumevanja drugih. Ona se manifestuje u hiljadama i hiljadama sitnica. Ove 3 stvari su ključne i odvajaju obrazovane od istinski inteligentnih:

Sposobnost razumevanja i poštovanja drugih: Pravi um je sposobnost razumevanja, sagledavanja i tolerantan odnos prema svetu i ljudima.

Sposobnost neisticanja sebe u grupi: Manifestuje se u skromnosti, umerenosti i nenametljivosti (bez pompe i traženja zahvalnosti).

Sposobnost da se (bez traženja zahvalnosti) pomogne drugom: Ljudskost, odnosno sposobnost da se tuguja i raduje sa drugima, pokazuje pravu dubinu inteligencije.

Takvi ljudi znaju da cene dobre pesme, znaju da ispričaju zanimljivu priču koja se dogodila njima ili drugima i vode uredan život.

Ako ste mislili da vas diploma čini inteligentnim, vreme je za preispitivanje. Inteligencija se ne meri školom, već sposobnošću za empatiju, skromnost i ljudskost.

Fokusirajte se na ove tri stvari, jer one su prava mera vašeg uma.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com