Inteligencija se ne meri školom i diplomom: Ove 3 stvari su mnogo važnije, a većina ih ne razlikuje

Da li zaista znate šta je inteligencija? Tri stvari su mnogo važnije od škole i diplome, a većina i dalje ne shvata.

Ako mislite da ste pametni zbog škole i diplome, varate se. Prava inteligencija je nešto sasvim drugo.

Mnogi ljudi greše kada stavljaju znak jednakosti između stepena obrazovanja i inteligencije. Mnogi misle: inteligentna osoba je ona koja je mnogo čitala, stekla visoko obrazovanje, mnogo putovala, govori nekoliko jezika i vlada širokim spektrom reči. Međutim, može se imati sve to, a i dalje biti neinteligentan.

Postoji velika mogućnost da, iako ništa od toga nema, čovek i dalje može biti prirodno inteligentan. Obrazovanje ne treba mešati sa inteligencijom. Obrazovanje živi sa starim sadržajem, a inteligencija stvara novo, svest o starom znanju kao novom. Inteligencija se ne meri školom.

Tri ključne stvari koje većina ne razlikuje:

Inteligencija nije samo znanje, već i sposobnost razumevanja drugih. Ona se manifestuje u hiljadama i hiljadama sitnica. Ove 3 stvari su ključne i odvajaju obrazovane od istinski inteligentnih:

Sposobnost razumevanja i poštovanja drugih: Pravi um je sposobnost razumevanja, sagledavanja i tolerantan odnos prema svetu i ljudima.

Sposobnost neisticanja sebe u grupi: Manifestuje se u skromnosti, umerenosti i nenametljivosti (bez pompe i traženja zahvalnosti).

Sposobnost da se (bez traženja zahvalnosti) pomogne drugom: Ljudskost, odnosno sposobnost da se tuguja i raduje sa drugima, pokazuje pravu dubinu inteligencije.

Takvi ljudi znaju da cene dobre pesme, znaju da ispričaju zanimljivu priču koja se dogodila njima ili drugima i vode uredan život.

Dakle,a ko ste mislili da vas diploma čini inteligentnim, vreme je za preispitivanje. Inteligencija se ne meri školom, već sposobnošću za empatiju, skromnost i ljudskost. Fokusirajte se na ove tri stvari, jer one su prava mera vašeg uma. Pravi um se manifestuje u sposobnosti da se tuguje i raduje sa drugima, a to se ne uči na fakultetu.

