Svi vide gomilu kofera – ali imate savršen vid i visok IQ ako možete da pronađete 3 polomljena za 18 sekundi

U ovoj zapanjujućoj mozgalici postoje tri polomljena kofera koja treba uočiti. A oni koji uspeju da pronađu polomljene kofere u tom izazovu i to za samo 18 sekundi mogu se pohvaliti savršenim vidom i visokom IQ testom.

U moru prevrnutog, šarenog prtljaga, tri kofera se ističu.

PayingTooMuch je sastavio ovaj izazov kako biste mogli da uočite tri polomljena kofera.

Ova iluzija deluje gotovo beskrajno jer je svako slobodno mesto prepuno kofera, što znatno otežava fokusiranje na ono što tražite.

Pazite na kofer bez točka, jedan kome nedostaju oba točka i drugi bez dve linije na prednjoj strani.

Koferi koje treba tražiti biće plavi.

Možda ćete morati da trepnete nekoliko puta da biste razjasnili vid dok intenzivno posmatrate sav prtljag.

Podesite vreme na 18 sekundi i potrudite se da uočite sva tri.

Ako ih pronađete pre nego što vreme istekne, imate visok koeficijent inteligencije i vid 20/20.

Pokušajte da podelite sliku na četiri dela kako ne biste morali da se fokusirate na sve odjednom.

Imate li sreće? Ako ne želite jedan ili dva nagoveštaja, nastavite da skrolujete.

Ako podelite sliku na četiri dela, pogledajte gornji desni kvadrat i donji desni kvadrat.

Još jedan savet je da kada ga pronađete, pokušate da gledate dijagonalno jer će tri kofera stvoriti liniju preko slike.

