Isecite crni luk i pred spavanje stavite ga u čarape: Nećete morati nikada više da idete kod lekara

Crni luk sadrži vitamine i minerale, folnu kiselinu, gvožđe, hranljiva vlakna i hranljive sastojke. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom sastavu smanjuje upale u organizmu i jača imunitet. Lekari ga preporučuju za ishranu ljudi sa mnogim oboljenjima.

,,Pored toga što sadrži vitamine i minerale, na primer, vitamin C, vitamine B grupe, vlakna, sadrži flavonoide, koji deluju kao antioksidanti, smanjuju upalne procese u organizmu. Najčešće deluju na kardiovaskularne procese, dijabetes i onkološka oboljenja. Takođe, luk pozitivno utiče i na imunitet“, rekla je u intervjuu Sputnjiku dijetolog, nutricionista i član asocijacije dijetologa Kanade Natalija Nefedova.

Osim toga, poznato je i da preko kože možemo pozitivno uticati na naše zdravlje. Na primer, u kineskoj medicini posebno se stimulišu tačke na tabanima jer oni su preko nervnog sistema u direktnoj vezi s našim unutrašnjim organima.

Na našim stopalima nalaze se tačke koje imaju moćno i direktno delovanje na unutrašnje organe, smatra drevna kineska medicina. Telo se prirodno regeneriše tokom noći, a dodatno može pomoći ako odlučite da upotrebite luk.

Detoks kroz tabane

Luk je povrće iz porodice alliuma, a većinu aktivnih komponenata luka čine sumporne komponente, flavonoidi, posebno kvercetin. Sumpor pomaže pri sintezi važnih metaboličkih posrednika kao što je glutation (GSH), jedan od fizički najvažnijih antioksidansa. Kvercetin pak jača imunitet, a kad se to dvoje udruže veoma su moćni saveznici koji pomažu u prevenciji bolesti bubrega, smanjuju rizik od raka dojke i raka prostate.

Luk čisti i krv od toksina (fosforna kiselina je za to zaslužna) što je dokazano mnogim studijama i ima mnoge druge dobrobiti za zdravlje pa ako ga stavite na tabane može biti vrlo koristan čistač krvi.

Zbogom prehlado, zbogom neprijatni mirisi

Primena je jednostavna – isecite luk na tanke kriške, stavite ga na dno čarapa, navucite čarape na noge i tako prespavajte noć. Svejedno je koju vrstu luka ćete upotrebiti, crveni, ljubičasti ili srebrnjak, a možete sve to da uradite i s belim lukom – efekat je skoro isti, a važno je znati da ovo neće nimalo remetiti vaš san, naprotiv.

Sećate se sigurno bakinog saveta da spavate s prepolovljenom glavicom luka pored uzglavlja ako ste prehlađeni? To pomaže da se otpuši nos.

Ulazeći u vaše telo, a zbog sposobnosti da ubija bakterije i klice, crni i beli luk su među namirnicama koje su prirodni antibiotici, a ako ih stavite na stopala, pomoći će da se brže rešite gripa i prehlade, a učiniće i ono najlogičnije, delovaće na vaša stopala – rešiti vas neprijatnog mirisa nogu. Inače, refleksolozi koji kažu da je u našim tabanima 7000 nervnih završetaka uvereni su u ovu metodu, a ovaj moćan „električni krug“ može biti stimulisan.

