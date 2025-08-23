Isključi ove opcije odmah i baterija će ti trajati 3x duže – većina ljudi ovo ne zna

Ne moraš da kupiš novu bateriju – samo isključi ove opcije i telefon ti traje ceo dan. Evo koje.

Ako ti se baterija prazni brže nego kafa ujutru – nisi sam. Većina nas ne zna da telefon troši energiju čak i kad ga ne koristimo aktivno. Dobra vest? Postoje podešavanja koja možeš da isključiš odmah, bez aplikacija, bez komplikacija – i baterija će ti trajati i do tri puta duže.

Isključi automatsku sinhronizaciju

Većina aplikacija stalno proverava da li ima novih podataka – mejlovi, kalendari, društvene mreže. Isključi automatsku sinhronizaciju u podešavanjima i telefon će disati lakše.

Ugašeni Bluetooth i GPS kad ti ne trebaju

Ako ne koristiš slušalice ili navigaciju – nema potrebe da ti Bluetooth i GPS rade u pozadini. Oni su tihi kradljivci baterije.

Animacije i pozadine – manje je više

Lepa pozadina i efekti pri otvaranju aplikacija izgledaju kul, ali troše resurse. U podešavanjima aktiviraj „jednostavan prikaz“ ili „reduce motion“.

Notifikacije – selekcija, ne inflacija

Svaka notifikacija aktivira ekran i troši energiju. Isključi obaveštenja za aplikacije koje ti nisu prioritet – manje svetla, više baterije.

Automatsko osvetljenje nije uvek pametno

Podesi osvetljenje ručno. Automatski senzor često preteruje, naročito napolju, i nepotrebno troši bateriju.

Ažuriranja aplikacija – ručno, ne automatski

Google Play i App Store vole da ažuriraju aplikacije kad god im se prohte. Podesi da se to radi samo kad si na Wi-Fi i punjaču.

Ovo nisu trikovi – ovo su konkretne promene koje možeš da uradiš odmah. Testiraj ih par dana i prati razliku. Ako ti baterija izdrži ceo dan bez punjača – znaćeš da si pogodio pravu stvar.

