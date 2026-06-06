Jedna reč otkriva da li vam je neko iskren prijatelj ili samo licemer: Ovako je govorio Vladeta Jerotić

Iskren prijatelj se po Jerotiću prepoznaje po jednoj reči koja boli da se izgovori. Proverite ko od bliskih ljudi može da je kaže.

Vladeta Jerotić je govorio da se iskren prijatelj prepoznaje po jednoj jedinoj reči, izgovorenoj baš onda kada vam je najteže da je čujete. Ne po godinama poznanstva, ne po desetinama zajedničkih kafa, ne po albumu fotografija sa letovanja. Po onome što kaže posle kritike koja zaboli.

Srpski psihijatar, filozof i teolog (1924-2018) ostavio je za sobom besede koje se i danas slušaju kao da su snimljene juče. Pisao je o braku, roditeljstvu, slobodi i smislu, ali tema prijateljstva imala je posebno mesto kod njega. Verovatno zato što o njoj nikada nije pričao kao o lepom osećanju, već kao o nečemu što se proverava na delu.

Pet sekundi koje sve odaju

Zamislite scenu koju ste preživeli bar jednom. Sedite sa nekim ko vam je blizak i on vam mirno kaže da ste prethodne večeri preterali. Da niste smeli onako da odgovorite. Da ste pogrešili. Ono što se desi u sledećih pet sekundi, to je ceo Jerotićev test.

Akademik je o tome govorio bez okolišanja. Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati, koji će vas trgnuti rečenicom posle koje možete da kažete „hvala, u pravu si, gledaću da popravim“. Nije insistirao na ljubaznosti. Insistirao je na istini.

Zašto je pravi prijatelj zapravo redak

Većina nas misli da ima bar troje bliskih ljudi. Kad sednemo i preispitamo se, broj se prepolovi. Razlog nije nedostatak ljubavi, već strah. Onaj koji vas iskreno voli plaši se da vam saopšti istinu jer se plaši da vas ne izgubi. Pa ćuti. Tako ćutanje postaje znak da nešto u toj vezi ne radi punim plućima.

Sasvim druga priča. Odnos sa neprijateljem. Od njega, govorio je Jerotić, naučimo više nego od prijatelja, jer nas neprijatelj ne štedi. Preteruje, naravno, ali u tom preterivanju krije se zrno istine koje nam niko drugi neće reći u oči.

Šta je tačno test prijateljstva po Jerotiću

Test prijateljstva po Vladeti Jerotiću svodi se na jednu situaciju. Prijatelj vam nasamo, bez svedoka i bez publike, saopšti gde ste pogrešili. Vaša reakcija na tu rečenicu pokazuje da li je pred vama iskren prijatelj ili poznanik sa maskom.

Onaj koji vas zaista voli zastane, razmisli, pa odgovori sa „u pravu si, hvala ti“. Onaj koji je glumio bliskost reaguje uvređeno, povisi ton, izvuče staru zameru iz 2019. i saopšti da od danas više niste prijatelji. Sve traje minut, ali rezultat ostaje godinama.

Reč koja odaje sve

Reč o kojoj je Jerotić govorio nije neka tajna formula iz knjige. To je obično hvala, izgovoreno posle rečenice koja je zabolela. Ko može to da izgovori u tom trenutku, taj je položio ispit. Ko ne može, taj je dobar saputnik za vedre dane i ništa više.

Jerotić je dodavao i nešto manje prijatno. Ne volimo da slušamo protivnike, izbegavamo ih, isključujemo zvuk. A baš tamo, u rečenici koja nas dira, krije se ogledalo. Lažni prijatelj će se povući već posle prve iskrene primedbe, jer mu vaš mir vredi više od vašeg napretka.

Kako da i vi budete iskren prijatelj nekome

Najteže nije primiti kritiku. Najteže je biti onaj koji je daje. Ako neko od vaših bliskih ljudi pravi grešku koja ga skupo košta, ćutanje nije pristojnost. To je kukavičluk u finom omotu. Recite mu. Nasamo, mirno, jednom. Bez ponavljanja, bez vađenja starih dugova iz fioke.

Ako vam uzvrati napadom, dobili ste odgovor na pitanje koje niste smeli da postavite naglas. Ako se javi za dva dana sa rečenicom „razmislio sam, bio si u pravu“, upravo ste pronašli pravo prijateljstvo koje će vas pratiti decenijama. I jedan i drugi ishod su informacija. Obe vrede koliko i sat razgovora kod psihologa.

Razmislite sada na trenutak. Ko vam je poslednji put rekao u lice nešto neprijatno, a vi mu se ipak posle zahvalili?

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