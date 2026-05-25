Vladeta Jerotić je tvrdio: Jedna reč otkriva da li vam je neko iskren prijatelj ili samo licemer

Iskren prijatelj se prepoznaje po jednoj reči, tvrdio je Jerotić. Proverite svoj krug pre nego što sledeći put zatražite savet.

Vladeta Jerotić je tvrdio da se iskren prijatelj prepoznaje po jednoj jedinoj reči, izgovorenoj u trenutku kada vam je najteže da je čujete. Ne po zajedničkim kafama, ne po godinama poznanstva, ne po broju zajedničkih fotografija. Po reakciji na kritiku.

Srpski psihijatar, filozof i teolog (1924-2018) ostavio je iza sebe knjige i besede koje se i danas slušaju kao da su snimljene juče.

Pisao je o braku, roditeljstvu, slobodi, smislu, ali tema prijateljstva imala je posebno mesto u njegovom radu. Verovatno zato što je o njoj govorio bez ulepšavanja.

Trenutak u kome puca svaka veza

Zamislite tipičnu scenu. Sedite sa nekim ko vam je blizak i on vam mirno kaže da ste prethodnog dana preterali. Da ste rekli nešto što nije trebalo. Da ste pogrešili. Šta se dešava u sledećih pet sekundi, to je ceo Jerotićev test.

Akademik je o tome govorio direktno: tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati, koji će vam reći nešto što će vas trgnuti, posle čega ćete moći da kažete „hvala, u pravu si, gledaću kako da se popravim“. Nije insistirao na ljubaznosti. Insistirao je na istini.

Zašto je iskren prijatelj zapravo redak

Većina nas misli da ima bar troje bliskih ljudi. Kada se preispitamo, ispostavi se da je broj manji. Razlog nije nedostatak ljubavi, već strah, isti onaj koji je Jerotić jasno imenovao. Pravi prijatelj se plaši da vam kaže istinu u oči, jer se plaši da vas ne izgubi. Pa onda ćuti.

Sasvim druga priča je odnos sa neprijateljem. Od njega, govorio je Jerotić, učimo više nego od prijatelja, jer nas neprijatelj ne štedi. Naravno, preteruje, ali u tom preterivanju krije se zrno istine koje nam niko drugi neće reći naglas.

Šta tačno znači Jerotićev test prijateljstva

Test prijateljstva po Vladeti Jerotiću svodi se na jedno: prijatelj vam nasamo, bez svedoka i bez publike, kaže šta ste pogrešili. Vaša reakcija na tu rečenicu otkriva da li je pred vama saveznik ili poznanik sa maskom.

Onaj koji vas voli zastane, razmisli, pa kaže „u pravu si, hvala ti“. Onaj koji je samo glumio bliskost reaguje uvređeno, povisi ton, izvuče staru zameru i saopšti da od danas više niste prijatelji. To je sve. Test traje minut.

Reč koja sve odaje

Reč o kojoj je Jerotić govorio nije neka tajna formula. To je obično hvala, izgovoreno posle kritike koja je zabolela. Ko može da je izgovori u tom trenutku, taj je prošao. Ko ne može, taj je samo dobar saputnik za vedre dane.

Jerotić je dodavao i nešto manje prijatno. Ne volimo da slušamo protivnike, izbegavamo ih, isključujemo. A baš tamo, u rečenici koja nas dira, krije se ogledalo. Lažni prijatelj će se povući već posle prve iskrene rečenice, jer mu vaš mir vredi više od vašeg napretka.

Kako primeniti ovo bez svađe

Najteže nije primiti kritiku. Najteže je biti onaj koji je daje. Ako neko od vaših bliskih ljudi pravi grešku koja ga košta, ćutanje nije ljubaznost, već kukavičluk u finom omotu. Recite mu. Nasamo, mirno, jednom. Bez ponavljanja, bez prebrojavanja starih dugova.

Ako vam uzvrati napadom, dobili ste odgovor na pitanje koje niste smeli da postavite naglas. Ako se javi za dva dana sa rečenicom „razmislio sam, bio si u pravu“, upravo ste pronašli iskreno prijateljstvo koje će vas pratiti decenijama. Jedno i drugo je informacija. Obe vrede.

