Iskreno izvinjenje ne počinje ovim rečima, ako vam se neko tako izvini, verujte da samo manipuliše vama

Ako izvinjenje počinje rečima ali i ako,smatrajte da osoba pokušava da samo manipuliše vama to nije iskreno izvinjenje.

Ako od nekoga dobijete izvinjenje koje počinje ovim rečima, prepoznaćete odmah da manipulišu vama. Iskreno izvinjenje počinje sasvim drugačije i nikad ne prebacuje krivicu na vas.

Važan deo svake veze – romantične, prijateljske i poslovne je iskrena komunikacija. I oko nje se uvek treba truditi. Ako smo nekada nekoga povredili rečima i postupcima, važno je da se izvinimo.

Iskreno izvinjenje može popraviti narušeno poverenje, zalečiti emocionalne rane i obnoviti vezu bez obzira da li je sa najboljim prijateljem, šefom ili životnim partnerom. Ali ako nekome pošaljemo neiskreno izvinjenje, samo ćemo pogoršati situaciju.

Istraživanja su pokazala da će osoba prihvatiti izvinjenje samo ako veruje da je iskreno. Kako možete prepoznati manipulativno izvinjenje i kako prepoznati iskreno – proverite u tekstu koji sledi.

Ako izvinjenje sadrži Ako

Kada vam neko kaže: Žao mi je ako sam te povredio ili Žao mi je ako sam nešto pogrešio. Na prvi pogled, ovo izvinjenje zvuči iskreno, ali je zapravo uslovno izvinjenje.

Ovo je izvinjenje u kojem se ne preuzima odgovornost za delo. Osoba nije sigurna da li je uradila nešto pogrešno, ne želi da prizna da je uradila nešto pogrešno, pa „opipava vodu“ za to. To zapravo znači: Ako mislite da je nešto pogrešno učinjeno, onda mi je žao. U suprotnom, ne žao mi je.

Ako izvinjenje sadrži Ali

Ako izvinjenje sadrži ali, nije iskreno. Rečenica poput: Žao mi je, ali drugi ljudi ne bi reagovali onako kako ste vi reagovali nije izvinjenje, već prikriveni napad na nečiji karakter.

Izvinjenje koje prebacuje krivicu

Samo zato što rečenica počinje sa Žao mi je, ne znači da je to izvinjenje. Rečenica poput: Žao mi je što se osećate povređeno je izvinjenje koje prebacuje krivicu na drugu osobu, a ne na ponašanje osobe koja se „izvinjava“.

Ako izvinjenje sadrži „Samo se šalim“

Ako neko pokuša da vam se izvini, ali ne kaže „izvini se“, već nešto poput: Samo sam se šalio. Samo sam pokušavao da vam pomognem, onda se zapravo ne izvinjava. Ova osoba objašnjava sebe, pokušava da vam stavi do znanja da sumnjivo ponašanje nije bilo zlonamerno, već za „vaše dobro“. Takva osoba se uopšte ne izvinjava.

Dugujem ti izvinjenje

Ako neko kaže da ti dugujem izvinjenje, ali se onda ne izvini – ne kaže „izvini“, manipuliše vama. Takve reči ukazuju na nedostatak kajanja – svesni su da bi trebalo da se izvine, ali ne žele to da urade.

Iskreno izvinjenje dolazi bez uslova ili manipulacije. Osoba koja se iskreno izvinjava ne želi da minimizira emocije i probleme druge osobe. Oni pokazuju razumevanje za osećanja druge osobe, izražavaju iskreno kajanje i želju da spreče da se takvo ponašanje ponovi.

Ako želite iskreno da se izvinite, prvo morate da saslušate drugu osobu, razumete kako je doživela situaciju i zašto ju je povredila. Tek tada možete zaista da se izvinite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com