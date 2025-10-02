Ispaštamo li grehove svojih predaka? Sveštenik objasnio kako da se zauvek oslobodimo prošlosti

Grehovi predaka – mit ili stvarnost?

Kada se suočimo s teškoćama, često nam se čini da ispaštamo za nešto što nismo sami učinili. Da li u tome ima istine ili je to samo način da opravdamo sopstvene nesreće? Otac Gojko Perović, protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve i paroh pri Crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, dao je odgovor na ovu dilemu.

Prema rečima oca Gojka, pravoslavna vera jasno kaže da ne snosimo teret grehova predaka. Svako ko se krsti, počinje novi život, oslobođen svega što je bilo pre tog čina. Krštenje predstavlja duhovno preporođenje, simbolično pranje svih grehova, čime prestaje svaka veza sa grešnim delima prošlih generacija. Stoga, niko ne bi trebalo da oseća krivicu ili strah da nosi tuđi greh na svojim plećima.

– To ne bi trebalo da nas opterećuje. Ako nešto postoji, to samo Bog zna. Naša vera tvrdi da ne ispaštamo grehe predaka. Sve što je bilo pre, kroz gene i krv, opere se u vodi krštenja – ističe otac Gojko.

Sudbina i Božija volja

Mnogi ljudi, suočeni s nevoljama, veruju da su pod porodičnim prokletstvom. Međutim, otac Gojko naglašava da su blagoslovi i kazne deo Božije promisli i da ih mi ne možemo sami ispraviti. Ono što možemo jeste da živimo pobožno i u skladu sa verom, jer naša snaga leži upravo u duhovnoj povezanosti sa Bogom.

– Ne možemo sami ispraviti Božiju nameru. Kako je Bog dao blagoslov ili kaznu, tako će to i ostati. Od ovog pokolenja se očekuje da živi u skladu sa verom, da se ne odvaja od Boga i da polaže svu nadu u Njega – objašnjava protojerej.

Kako osigurati duhovni mir?

Najvažnije što možemo učiniti jeste da živimo ispravno i sa ljubavlju prema bližnjima. Naša dužnost nije da se bavimo greškama predaka, već da gradimo svoj put kroz veru, molitvu i pobožnost.

– Ljubav prema Bogu i bližnjima ispunjava naše obaveze pred Njim – zaključuje otac Gojko.

Dakle, umesto da se pitamo da li nas prate senke prošlosti, trebalo bi da se usmerimo na izgradnju sopstvenog života u veri i dobroti. Krštenjem se brišu svi tragovi prošlih greha, a svako od nas dobija priliku da piše svoju priču – oslobođen bilo kakvog tereta predaka.

