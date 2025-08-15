Ispovest iskusnog konobara: Evo koji dan u nedelji nam je uvek najgori za rad

Možda je vam ugodno, ali njima sigurno nije!

Barmeni su otkrili koji dan u nedelji donosi najviše glavobolje – jednoglasno tvrde da je to nedelja veče.

Na Redditu je 29-godišnji barmen podelio svoje iskustvo, a ubrzo su se mnogi kolege složili s njim. Bez obzira na grad ili tip bara, gosti koji dolaze u nedelju uveče često se ponašaju potpuno drugačije od onih tokom ostatka nedelje.

„Bez obzira da li ste u Njujorku, Los Anđelesu ili Konektikatu, nedelja uveče privlači potpuno drugačiju publiku. Nisu kao gosti ostalih dana – ili se to samo meni čini?“ zapitao se barmen, dok su mu drugi u komentarima potvrdili da imaju ista iskustva.

Jedan korisnik je ovaj fenomen nazvao „eksperimentalnim danom za ručavanje“, dok je drugi primetio da „nedeljom izlaze svi oni koje obično ne biste sreli – i to u najgorem mogućem svetlu.“

Barmen koji je podelio svoju priču opisao je kako su mu prošle nedelje dva puta vikali za manje od 20 minuta. I dok mu je to pokvarilo veče, istakao je da mu je današnja prva slobodna nedelja u poslednja dva meseca donela ogroman mentalni predah.

Postoje i različite teorije zašto je nedelja tako specifična. Jedan korisnik smatra da je to zbog toga što ljudi pokušavaju da „izvuku“ poslednji trenutak vikenda pre nego što se vrate rutini i poslu u ponedeljak. Drugi su primetili da su nedeljni gosti često mamurni, umorni ili frustrirani jer su potrošili previše novca tokom vikenda, a nisu uspeli da urade sve što su planirali.

Meri King, bivša menadžerka restorana s preko 14 godina iskustva, dodala je da nedelja stvara lošu atmosferu zbog kombinacije iscrpljenosti i nervoze pred početak nove radne nedelje.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com