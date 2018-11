Ispovest poligamiste: U trosobnom stanu živi sa tri žene i trinaestoro dece (video)

Ivan Sukov (34) iz Rusije ima 13-oro dece i tri žene, ali ne želi da se zaustavi na tom broju. Mašta o najmanje 50-oro dece.

Ova porodica od 17 članova živi u trosobnom stanu, a Ivan ima odvojenu sobu u koju svake večeri poziva jednu od žena da provede noć s njim. Ali, ako ga neka od žena iznervira ili nije dobra prema njemu, dobija kaznu u vidu uskraćivanja seksa, i to na mesec dana.

Ovaj poligamista je najpre 11 godina živeo u braku sa prvom, zakonskom suprugom, Natalijom. A pre toga, do svoje 23. godine, Ivan je iza sebe već imao dva razvoda i brojne ljubavnice. Zbog toga je odlučio da više ne živi u laži, te je spojio sve svoje žene i decu u jednu veliku porodicu i tvrdi da vodi računa podjednako o svima.

Sukova poligamska zajednica ima mnogo strogih pravila i kazni za one koji ih prekrše. Međutim, nisu svi zadovoljni ovakvom porodicom. Ivanova najmlađa žena, 25-godišnja Julija, nedavno ga je napustila i sa sobom povela decu. On nije dugo patio za njom, već je našao novu devojku, 30-godišnju Medinu. Ona je muslimanske vere, dok je Ivan pravoslavac. Njeni roditelji nisu bili za to da ode da živi sa njim, ali ona ih nije poslušala.

– Videla sam ga na televiziji i odmah se zaljubila u njega. Rešila sam da budem sa njim bez obzira šta moji kažu – izjavila je Madina.

Ivan za sebe kaže da je hrišćanin. A želja da živi kao poligamista prvi put mu se javila kada je imao samo 11 godina. Video je prelepu porodicu sa tri žene. Islam ograničava broj žena koje jedan muškarac može imati na četiri, ali Sukov ne želi da ga to sputava. – Imaću onoliko žena koliko mi bog bude poslao. Važno je da mi rode 50-oro dece. Minimum. Želim što brojniju porodicu.

Sledeće godine, broj dece će se povećati za još dvoje, kada se porode dve Ivanove žene koje su trenutno trudne.

Ivan i sve njegove žene imaju posao i doprinose budžetu, tako da imaju dovoljno novca da izdržavaju svoju veliku porodicu. Spreman je da primi još žena u svoj dom, ali ima određene uslove.

– Volim visoke, tanke i privržene žene – istakao je.