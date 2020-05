Ispovest prevarene žene: Želim da ljubavnica mog muža zna ovo

Pismo „Amande“ upućeno ljubavnici njenog supruga privuklo je mnogo pažnje internet sledbenika na Tviteru i blogu uspešne žene u tridesetim godinama.

Nakon što je saznala za aferu, odlučila je da okonča brak, međutim želela je i da podeli nekoliko stvari s ljubavnicom svog bivšeg supruga…

Njeno iskreno pismo ide ovako

„Kao prvo: hvala! Već nekoliko meseci želela sam da sastavim ovo pismo ljubavnici svoga muža (sada bivšeg muža). Mnogo puta sam razmišljala o tome o čemu bih razgovarala s „drugom ženom“ da smo naletele jedna na drugu. Lično sam je poznavala i dopisivali smo se kratko nakon što sam saznala za aferu. Sada kad sam dobro i kada sam konačno završila sa svojim brakom, osećam se sposobnom da iskažem joj ono što zaista osećam i u šta verujem.

Evo nekoliko stvari koje bih želela da ona zna:

1. Hvala što si katalizator

Zaista, iskreno ti od srca zahvaljujem. Da nisam saznala za vašu vezu, možda bih još uvek bila zaglavljena u groznom braku bez ljubavi – onom koji me držao sitnom i naterao me da se ponašam kao slabija verzija sebe. Možda ne doživljavam toliko radosti kao u svojoj karijeri, sa svojim dečkom i u životu. Zaista si bila katalizator do mnogih predivnih stvari.

2. Žao mi je ako se prema tebi odnosi kao prema meni

Nadam se da si u mogućnosti da doživiš bolju stranu njega. Znam kroz što sam prošla i ja i druge žene pre mene. Sada kad imam jasnu viziju ko je on, osećam saosećanje s tobom ako si svedok makar i trunke takvog ponašanja.

3. Zaslužuješ bolje

Čini se da si inteligentna devojka s puno potencijala. Mogu samo da zamislim da u ovoj fazi svog života pokušavaš da se pronađeš. Želim da znaš da zaslužuješ mnogo, mnogo više. On nije u stanju da se preda ikome i veruj mi, neće biti drugačije s tobom.

4. Žene bi trebalo da podržavaju jedna drugu

Ovo zvuči očigledno i premda ti zahvaljujem na tome što si uradila, znaj da i dalje verujem da je ono što ste učinili zlobno. Imati emotivan i telesni odnos s muškarcem koji je oženjen nije ženstveno, privlačno niti je ikada u redu. Danas je dovoljno teško održati iole dugu vezu, a kamoli kada se neko drugi aktivno umeša. Kao pripadnica ženskog roda, molim te da to više nikada ne uradiš drugoj ženi i nadam se da se tebi to nikada neće dogoditi.

5. Uvek imaš izbor

U jednoj od naših razmena poruka si napisala: „Pokušala sam da pobegnem od ovoga, ali očigledno ne dovoljno jako.“ Činjenica je da uvek imaš izbor i možeš da doneseš odluku pre nego što se išta dogodi. Naš izbor je na koji način se prikazujemo u svetu i kako se ponašamo. Bez obzira koliko si jako „pokušala“ da pobegneš od njega, ipak si odlučila da stupiš u vezu s oženjenim muškarcem. To je bio tvoj izbor i preuzmi odgovornost za svoje postupke. Nadam se da ćeš ubuduće bolje odlučivati o utisku koji želiš da ostaviš na ljude, odlukama koje donosiš i načinu na koji one utiču na život drugih ljudi. Znam da prošlost ne možemo izbrisati i da svi moramo nešto naučiti iz nje.

Ponovo sam zavolela samu sebe, imam konkretniju sliku o tome koliko vredim i znam da postoje stvari koje bih učinila drugačije da mogu sve da ponovim. Ali ne mogu. Mogu samo ići napred. Nadam se da si i ti nešto naučila iz afere i sada pristupaš životu s više milosti, dostojanstva i nesebičnosti.

