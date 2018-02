Ispunila joj se poslednja želja: udala se u bolnici, i dva dana kasnije preminula (foto, video)

Lidija Domingez, 19-godišnja pacijentkinja koja se u ponedeljak udala za svog najboljeg prijatelja, preminula je samo dva dana kasnije, na Dan zaljubljenih.

Lidija se venčala sa Džošuom Ordonezom, svojim 21-godišnjim drugom, na 10. spratu dečije bolnice u El Pasu, a u sredu ujutru je umrla na suprugovim rukama.

Lydia Dominguez, a 19-year-old kidney cancer patient who married her best friend on Monday, died on Valentine's Day https://t.co/M2bwzpD3YA pic.twitter.com/e8exfExkZG

