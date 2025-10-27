Istina je da ni Nemačka nije što je nekad bila: Penzionerka otkrila iznos koji joj ostane nakon plaćanja računa

Nemačka je nekada bila sinonim dobrog života, ali sada je sve teži. Mesečna primanja mnogima nisu dovoljna za život, a penzioneri su među grupom koja jedva preživljava.

Nemački mediji često prenose izjave penzionera koji im otkrivaju koliko je zaista teško.

Pre par dana nemački RTL objavio priču sa 67-godišnjom Hildegard F.

Ona tvrdi da ne može živeti od svoje penzije, jer kada plati sve račune za režije, ostaje je joj 11 evra dnevno za hranu!

Penzionerka otkrila sramotnu cifru

Hildegard F. je bila pravna pomoćnica, radila je celi život, nekad čak i honorarno jer se brinula o dvoje dece. Danas prima malu penziju i ne ostaje joj, kaže, gotovo ništa.

“Nikad ništa ne ostaje. Nikad”, govori žena u očaju.

Ona nije jedina. Udruženje Lichtblick e.V. pomaže starijim osobama s malom penzijom. Samo u Minhenu ima 4.000 ljudi koji redovno traže pomoć ovog udruženja.

“Poslednjih godina penzioneri su se javljali oko 20. u mesecu i govorili da im nije ništa ostalo za osnovne potrepštine, sad zovu već 10. u mesecu”, kaže Brigite Grung iz LichtBlick Senior Aid e.V. Minhen.

Kako bi sprečili siromaštvo u penziji, nemačka stranka Die Linke poziva za korenito preispitivanje penzionih iznosa. Kažu da je potrebna minimalna penzija od 1.200 evra da bi sprečili siromaštvo. To je minimum, poručio je Ditmar Bartš.

Siromaštvom su posebno pogođene žene u starijoj dobi jer su tokom radnog veka manje zarađivale i nisu mogle da rade u kontinuitetu, piše Fenix Magazin.

