129 žena je izgorelo u fabrici da bi vi danas dobile ružu – priča o 8. martu koja se namerno prećutkuje

Istorija osmog marta krije tragediju koju retko pominjemo. Zaboravite poklone. Podsetite se hrabrih radnica koje su dale život za vaša prava.

Istorija osmog marta počinje smrću, a ne slavljem. Danas dobijate ružu, ali prava istina o danu žena krije jeziv događaj. Ljudi retko otvoreno govore o tome. Zaboravite na šarene izloge i skupe parfeme. Pravo značenje osmog marta mnogi potpuno ignorišu. Poreklo praznika žena leži pod pepelom njujorške fabrike.

Koja je prava istorija osmog marta?

Prava istorija osmog marta potiče iz snažne borbe ranog radničkog pokreta. Praznik obeležava sećanje na hrabre žene koje su protestovale protiv nehumanih uslova. Vrhunac otpora predstavlja tragični požar u fabrici Trajngl, gde su stradale stotine nemoćnih radnica.

Svi brzo zaboravljaju zašto slavimo 8 mart

Svake godine kupujete raznobojno cveće majkama i sestrama. Poslodavci rutinski dele crvene karanfile radnicama u kancelarijama. Trgovci masovno reklamiraju popuste i organizuju bučne proslave. Ljudi se retko pitaju kako je nastao 8 mart uistinu. Mnogi pogrešno misle da praznik slavi samo nežnost i lepotu.

Istina izgleda potpuno drugačije i nosi krvav trag. Priča počinje u devetnaestom veku tokom snažne industrijske revolucije. Žene su tada svakodnevno radile u stravičnim uslovima. Njihovo radno vreme trajalo je duže od četrnaest sati. Dnevne plate bile su mizerne i nedovoljne za goli život. Fabričke prostorije bile su mračne, stalno zagušljive i opasne po zdravlje.

Tragedija u fabrici Trajngl

Praznik definitivno nije nastao preko noći niti iz puke romantične ideje. Žene su organizovale masovne ulične proteste širom Amerike još 1857. godine. Glasno su tražile osnovna ljudska prava i radničko dostojanstvo. Policija i bogati vlasnici fabrika brutalno su gušili svaki štrajk tekstilnih radnica.

Najgori događaj odigrao se u rano proleće 1911. godine. Izbio je stravičan i brz požar u fabrici košulja Trajngl usred Njujorka. Vatra je strahovitom brzinom progutala sve gornje spratove zgrade. Nesrećne žene pokušale su panično da pobegnu niz stepenice. Ubrzo su naišle na čvrsto zaključana i teška vrata. Vlasnici su redovno zaključavali izlaze spolja da spreče pauze i sitne krađe.

Stotinu dvadeset i devet žena izgorelo je živo u toj jezivoj zamci. Mnoge su očajno skočile kroz prozore u sigurnu smrt. Sve se to dešavalo pred očima potpuno užasnutih prolaznika. Najmlađe nastradale žrtve imale su jedva četrnaest godina. Taj jeziv događaj duboko je potresao celokupnu svetsku radničku klasu. Dan žena poreklo vuče upravo iz te neopisive muke i teške nepravde.

Šta su tekstilne radnice zapravo zahtevale?

Te mlade žene nisu tražile šareno cveće, čokolade ni praznične čestitke. Tražile su isključivo pošten život dostojan normalnog čoveka. Njihovi hrabri zahtevi jasno su odjekivali ulicama radničkih četvrti:

Smanjenje teškog radnog vremena na razumnih osam sati dnevno.

Značajno povećanje dnevnica kako bi uspešno prehranile svoje porodice.

Strogu zabranu iscrpljujućeg dečijeg rada u prljavim i opasnim fabrikama.

Uvođenje osnovnih bezbednosnih mera i slobodnih izlaza za hitne slučajeve.

Jednako pravo glasa na svim izborima i učešće u društvu.

Zadržite sećanje na pravu žrtvu

Sada jasno vidite zašto istorija osmog marta nosi tako veliku težinu. Promenite način na koji danas posmatrate ovaj uvaženi datum. Prihvatite taj poklonjeni buket cveća, ali podelite ovu istinitu priču sa koleginicama. Poklonite im stvarno duboko poštovanje i iskreno razumevanje.

Radnička borba za pravu ravnopravnost i bezbednost i dalje traje. Poslodavci danas poštuju mnoga osnovna prava isključivo zbog tih hrabrih žena. Ne smete nikada dozvoliti da njihova velika žrtva padne u duboki zaborav. Ne dozvolite da moćnici sakriju istinu ispod šarenog celofana i ukrasnih traka.

Kako vi obično obeležavate ovaj datum i da li ste ranije znali za mračne detalje ove istorijske tragedije?

