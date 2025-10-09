Iz obuće vam se oseća smrad? Samo ubacite jednu namirnicu i brzo će nestati

Nisu potrebna nikakva skupa ili posebna sredstva.

Svakako da ima više metoda da uklonite neprijatan miris obuće, ali da vidimo neke posebno zanimljive!

Pre nego što počnete s čišćenjem, pobrinite se da su cipele potpuno suve. Ako je obuća vlažna ili mokra od svakodnevnog nošenja, vežbanja ili loših vremenskih uslova, napunite je zgužvanim novinama i pustite da se osuše na vazduhu.

Ako se smrad zadrži nakon što ste obuću sanirali dezinficijensima, isprobajte ove metode kod kuće:

Napunite dve čarape sodom bikarbonom, zavežite ih na vrhu i utaknite po jednu čarapu u svaku cipelu. Ostavite neka stoji tako preko noći.

Da biste se rešili bakterija i gljivica koje uzrokuju smrad, poprskajte unutrašnjost cipele dezinfekcijskim sprejom. Takođe možete posipati prašak za noge ili prašak za pecivo unutra za sličan efekt.

Neka obuća može se prati u mašini. Sledite uputstva za postizanje optimalnih rezultata. Uopšte, većinu cipela koje se peru u mašini treba nežno prati hladnom vodom i blagim deterdžentom. Uvek pustite da se osuše na vazduhu.

Sprečite budući smrad držanjem cipela suvim i često menjajte parove koje nosite, prenosi 24sata.hr.

