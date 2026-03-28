Izabrana je najčudnija srpska reč – i evo šta tačno znači

Izabrana je najčudnija reč u srpskom jeziku - zvuči smešno, koristi se češće nego što mislite, a značenje će vas iznenaditi.

Najčudnija srpska reč je izabrana, a pobednik je – „čalabrcnuti“. Neobičan zvuk i šaljiva slika koju stvara učinili su da upravo ovaj izraz osvoji skoro 500 glasova na stranici „Dnevna doza pravopisa“.

Mnogi su komentarisali da je „čalabrcnuti“ ujedno i najomiljenija reč, naročito kada se kasno uveče posegne za nečim iz frižidera. Svi znaju da znači „pojesti nešto malo, na brzinu“, ali retko ko razmišlja o tome kako je nastala i zašto zvuči baš tako.

Poreklo reči „čalabrcnuti“

Prema objašnjenju lingvista, „čalabrcnuti“ ili „labrcnuti“ znači prezalogajiti, pojesti nešto sitno i brzo. Postoji i reč „čalabrčak“ koja označava zalogaj ili užinu.

Prefiks „čala“ potiče od turskog glagola „çalmak“ (udariti) i opisuje brzinu radnje – „udri, brzo“. Deo „brcnuti“ povezan je sa glagolom „brkati“ (preturati, mešati jelo), a oba su nastala iz onomatopeje „br‑br“. Iz istog korena dolaze i reči „brljati“ (kašikom premetati po činiji), „brljav“ (musav), „brljotina“ i „brlog“.

Ovo pokazuje koliko je srpski jezik bogat slojevima uticaja, od turskog do narodnih onomatopeja, i kako se kroz vreme oblikuju izrazi koji danas zvuče šaljivo, ali nose jasnu sliku svakodnevnog života.

U komentarima glasanja mnogi su priznali da je koriste u svakodnevnom govoru, posebno kada žele da opišu kasnonoćno grickanje ili „tajne“ zalogaje između obroka.

Deset najčudnijih srpskih reči

Pored „čalabrcnuti“, glasanje je izdvojilo i druge neobične izraze:

grkljan

krkljanac

šćućuriti

džangrizalo

štititi

škrgutanje

nauštrb

dragička

šeprtlja

Svaka od ovih reči ima svoju priču i zvučnost. „Šćućuriti“ opisuje sliku nekoga ko se sklupčao, „džangrizalo“ odmah asocira na osobu koja stalno gunđa, dok „šeprtlja“ slikovito označava trapavost.

Najčudnija srpska reč kao ogledalo jezika

Izbor „čalabrcnuti“ za najčudniju reč pokazuje koliko je naš jezik živ, slikovit i pun izraza koji nastaju iz svakodnevnih navika. Hrana, zvukovi, pokreti – sve se pretočilo u reči koje danas koristimo, često nesvesno.

Možda je baš zato „čalabrcnuti“ pobedila – jer u jednoj reči spaja humor, zvučnost i realnu sliku života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com