„Izbacila sam svekrvu zbog „ponižavajućih“ poklona koje je donela mojim ćerkama, da li sam u pravu?“

Ženu su optužili da je preterano reagovala nakon što je izbacila svekrvu iz kuće zbog poklona koje je dala svojim dvema unukama tinejdžerkama. Objavljujući svoju dilemu na Reditu, 47-godišnja majka je tvrdila da je njena svekrva ozbiljno prekoračila svoje granice.

Ona je devojčicama zapravo poklonila intimne brijače i kondome. Majka očigledno nije smatrala poklone smešnim ili prikladnim, ali njen muž je izgleda mislio da njegova mama samo pokušava da ih pripremi za budućnost.

Žena je izbacila svoju svekrvu zbog „ponižavajućih“ poklona koje je donela unukama tinejdžerkama

„Pre par dana sam odlučila da pozovem svekrvu u svoju kuću jer nije videla moju decu veoma dugo. Bila je oduševljena i rekla je da će doći sa nekoliko poklona, a ja sam joj rekla da je to u redu. Moja deca su u ranim tinejdžerskim godinama i ono što im je donela bilo je apsolutno užasno, čak i ponižavajuće“, počela je u svojoj objavi na Reditu.

Objasnila je da je u početku sve bilo u redu. Provele su neko vreme družeći se i lepo se provodeći, ali je onda dala devojčicama njihove poklone. Njena svekrva je rekla svojoj četrnaestogodišnjoj ćerki da prvo otvori poklon koji je dobila za sebe. Dobila je brijač i kondome. Priznala je da je se poklon svekrve „odmah zgrozio“.

„Moja svekrva je rekla da je to savršen poklon i da će joj trebati. Onda je moja trinaestogodišnja ćerka otvorila svoj i dobila je isto“, nastavila je. „Rekla sam joj da sam apsolutno zgrožena njenim ponašanjem i da mora da napusti moj dom. Poludela je i počela da se ponaša kao ludakinja.“

Optužila je svoju svekrvu da je „psihopata“ jer donosi takve poklone deci

Važno je osigurati da tinejdžeri budu upućeni i da je seksualno obrazovanje prilagođeno uzrastu. Ali postoji razlika između vođenja razgovora prilagođenog uzrastu i davanja tinejdžerima kutije kondoma, posebno kada roditelji nisu prethodno konsultovani. Definitivno postoji pravo vreme i pravo mesto. Ovo nije bio slučaj.

„Počela sam da vičem da ovo nije u redu i da je ona psihopata što im donosi ove ‘poklone’. Ona je rekla da samo pokušava da uradi nešto lepo i počela je da plače. Rekla sam joj da nema razloga za plač i izbacila sam je napolje“, napisala je žena.

Njena svekrva definitivno nije „psihopata“ što donosi unukama takav poklon, ali je takođe jasno da je njen gest potpuno promašio cilj. Čak i da joj je srce bilo na pravom mestu, način na koji je to iznela učinio je da se oseća kao neka vrsta zasede, a ne kao da želi da tinejdžerke nauči o njihovim telima i fizičkoj intimnosti.

Ovo je definitivno bila granica o kojoj su mama i baka trebalo da razgovaraju pre incidenta. Mama je verovatno trebalo da ostane malo mirnija, ali opet, njena svekrva je zaista trebalo da devojčicama jednostavno poklon poklon karticu za neki brend odeće ili da im plati manikir. Definitivno postoje bolji načini da se pokrene tema seksa sa tinejdžerima, ali većina bi trebalo da počne tako što će njihovi roditelji voditi razgovor. Definitivno je potreban neki preko potreban razgovor kada je reč o granicama, jer ona igra ulogu bake tinejdžera, kako bi se sprečilo da se nešto slično ponovi.

