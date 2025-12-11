Izbegnite zamke: Na ovih 5 pitanja policije nikad ne odgovarajte, savetuje advokatica (video)

Znojavi dlanovi i rotacija u retrovizoru? Otkrijte koje su glavne policijske zamke i rečenicu koja vas može spasiti skupe kazne.

Ako vas policija zaustavi, nervoza često natera mnoge da počnu pričati više nego što bi trebali. Advokatica Kajla Li podelila je na TikToku ključne savete o tome kako se ponašati prilikom policijske kontrole, otkrivajući pet pitanja na koja nikada ne bi trebalo da odgovorite. Kao stručnjak za krivično pravo sa sedištem u Vankuveru, specijalizovan za vožnju u pijanom stanju i saobraćajne prekršaje, Li nudi uvid u taktike policijskog ispitivanja koje mogu dovesti vozače u nevolju.

Ona dodaje da su to pitanja sa kojima se najčešće susreće u svojoj praksi i na koja ljudi redovno odgovaraju, nesvesni da time mogu sebi stvoriti ozbiljne probleme.

1. Koliko ste popili?

Nemojte odgovarati na ovo pitanje. Ako kažete istinu – policija dobija razlog da sprovede test i prikupi dokaz protiv vas. Ako lagate – vaša neistina može biti iskorišćena na sudu kao protiv vas.

2. Odakle dolazite?

Ovako jednostavno pitanje može otkriti vašu rutu, lokacije na kojima ste bili i ljude s kojima ste bili u kontaktu. Policija to koristi da “sklopi priču” protiv vas. Držite odgovor jednostavnim ili ga uopšte nemojte davati.

3. Gde idete?

Kao i prethodno, odgovor na ovo pitanje olakšava policiji da dođe do dodatnih informacija – snimaka video-nadzora ili izjava trećih osoba. Ne otkrivajte svoje planove.

4. Znate li zašto sam vas zaustavio/la?

Policajci ponekad postave ovo pitanje da vas navedu na priznanje ili nagađanje. Vi niste dužni da nagađate. Ako vas pitaju to, smireno recite da nemate informaciju i zatražite da vam jasno kažu razlog zaustavljanja.

5. Koliko brzo mislite da ste vozili?

Opet je ovo pitanje zamka. Ako kažete brzinu, to može postati dokaz o prekoračenju brzine. Niti nagađajte, niti pokušavajte da pogodite. Smireno odbijte da odgovorite.

Kako da reagujete bez rizika

Mirna i jasna komunikacija je vaša najbolja zaštita. Ne morate da izbegavate identifikacijske podatke poput imena i adrese – ali na pitanja koja mogu pružiti dokaze protiv vas – ne odgovarajte. Uz to, u većini evropskih pravnih sistema imate pravo da ne odgovorite na pitanja pre nego što vaš advokat bude prisutan.

Ako niste sigurni šta da kažete, jednostavno: “Da li možete prvo da mi kažete razlog zaustavljanja?”. To vraća inicijativu na policiju.

Zamislite dve situacije:

A) Nervozno odgovarate na svako pitanje – i sve što kažete završava na zapisniku ili kao dokaz.

B) Smireno trenirate granice svojih odgovora – policajac ima činjenice, a ne vaše nagađanje.

Koja zvuči kao pametniji izbor?

