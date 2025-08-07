Izdašno ih plaćao: Legendarni industrijalac je znao da su radnici ključ uspeha!

Robert Boš, legendarni nemački industrijalac, ostavio je dubok trag ne samo u tehnološkom razvoju, već i u kulturi poslovanja. Rođen 1862. godine nedaleko od Ulma, Boš je 1886. u Štutgartu osnovao radionicu za preciznu mehaniku i elektrotehniku, a već 1901. otvorio prvu fabriku auto-delova.

Inovator u industriji i odnosu prema radnicima

Boš je bio jedan od prvih u Nemačkoj koji je uveo osmočasovno radno vreme, što je u to vreme bilo revolucionarno. Njegov pristup zaposlenima bio je duboko human i strateški promišljen. Najpoznatiji citat koji oslikava njegovu filozofiju glasi:

“Ne dajem dobre plate zato što imam mnogo novca, nego imam mnogo novca baš zato što dajem dobre plate.”

Ova izjava ne samo da odražava njegovu poslovnu mudrost, već i potvrđuje da je ulaganje u ljude najisplativija strategija

Nasleđe koje traje

Danas kompanija Bosch proizvodi mnogo više od auto-delova: industrijske mašine, ručne alate, televizore i kućne aparate. Iako je tokom rata kompanija radila i za nemačku industriju oružja, Boš je u testamentu obezbedio značajna sredstva za humanitarne svrhe, potvrđujući svoje uverenje u društvenu odgovornost.

